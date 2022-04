Desirée Noferini: l’attrice ha deciso di congelare i suoi ovuli

Desirée Noferini ha annunciato sulle pagine del settimanale Di Più di aver congelato i propri ovuli. L’attrice ha 35 anni e da qualche mese è sulla cresta dell’onda. Dopo una lunga gavetta l’interprete toscana ma con sangue etiope da parte di madre è diventata popolare grazie alla fiction Mediaset Fosca Innocenti, dove recita accanto a Vanessa Incontrada. Successivamente è entrata nel cast della soap opera di Rai Tre Un Posto al Sole, dove presta il volto al personaggio di Virginia. Qualche anno fa ha invece avuto una parte ne Il Paradiso delle Signore.

La spiegazione di Desirée Noferini

Alla rivista edita da Cairo Editore Desirée Noferini ha spiegato di aver compiuto questa scelta perché crede di avere il diritto di scegliere quando fare un figlio e diventare madre. L’attrice – che è felicemente fidanzata da quattro anni con l’attore Joseph Altamura, pure lui nel cast di Upas – ha confidato che penserà a mettere su famiglia quando il lavoro le darà tregua.

Ora è un periodo davvero fantastico per la Noferini, che dopo tanta gavetta non intende rinunciare a queste opportunità importanti che le stanno arrivando. Dopo un consulto dal ginecologo di fiducia Desirée ha avviato il percorso per quella pratica che in inglese viene chiamata social freezing.

Congelare gli ovuli, come funziona

Prima di congelare gli ovuli bisogna prendere degli ormoni, che stimolano la produzione dei follicoli nelle ovaie, dalle quali vengono poi estratti gli ovociti, le cellule femminili che servono per la riproduzione. Successivamente avviene il ricovero e tramite una sedazione il dottore estrae gli ovuli della paziente e li mette al sicuro.

Desirée Noferini non ha rivelato la clinica a cui si è rivolta ma ha ammesso di essersi svegliata senza alcun dolore. “Sono tornata a casa felice, conscia di aver fatto la cosa giusta”, ha affermato la diretta interessata, che ha trovato sostegno e appoggio nel fidanzato e nella famiglia.

Al momento la Noferini non sa quando scongelerà i suoi ovuli: ora è sommersa da proposte di lavoro e dopo tanta fatica e sudore non vuole rinunciare a queste incredibili opportunità. Prima di Desirée altre star italiane e internazionali hanno deciso di congelare i propri ovuli.

Dalla modella Bianca Balti, già mamma di due bambine, all’ereditiera Paris Hilton, passando per l’attrice Sienna Miller fino alla protagonista della fiction Rai Doc-Nelle tue mani Matilde Gioli.