Denise Pipitone, salta tutto: programma russo rinviato. Piera Maggio tuona

Da una settimana si parla prepotentemente di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2014. L’annuncio del gruppo sanguigno di Olesya Rostova è stato rinviato. Non ci sarà neanche oggi. Non si arrestano le polemiche dopo che il programma russo Lasciali Parlare pare si stia rifiutando di comunicare il risultato alla famiglia. Denise Pipitone è Olesya? Nella giornata di ieri il programma è stato rinviato: neanche 24 ore dopo è arrivato l’annuncio di un nuovo slittamento poichè la ragazza russa sarebbe indisposta. La verità sul caso dovrebbe arrivare nella giornata di domani. In Italia Piera Maggio e il suo avvocato insistono per sapere in anteprima la verità sul gruppo sanguigno della giovane.

Una telespettatrice russa ha detto la sua sui social, dichiarando di conoscere questa trasmissione e come funziona. Secondo la ricostruzione, ogni storia deve risolversi soltanto all’interno del programma. Adesso Lasciali Parlare farà le sue ricerche. Tutte le potenziali mamme faranno il DNA e soltanto dopo ci sarebbe un nuovo programma dove ci saranno questa ragazza e tutte queste donne a cui sono state rapiti le figlie in questi ultimi vent’anni.

Ogni madre racconterà la sua storia e, in un secondo momento, inizieranno ad aprire le buste di esito. Una soluzione che non piace agli italiani che parlano di un vero e proprio circo mediatico e accusato il Primo Canale russo di non avere alcun rispetto per il dolore di Piera Maggio:

“Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti, vogliamo certezza e basta”

La donna, pare, che non prenderà parte alla trasmissione. Dal post pubblicato su Facebook è emerso tutto il suo fastidio per come la tv russa sta trattando la vicenda. Gianluigi Nuzzi si è esposto sul caso Denise Pipitone, sostenendo che sia aberrante che una ricerca della verità di questo genere sia in attesa degli umori di un programma tv:

“La vicenda non può essere chiarita in base all’iniziativa privata di un editore televisivo”

Il conduttore di Quarto Grado all’Adnkronos non ci sta a vedere che il dramma di Piera Maggio e di un paese intero dipenda da un canale tv e dalle loro strategie.

Chi l’ha Visto Denise Pipitone: Federica Sciarelli torna ad occuparsene dopo il boom di ascolti

Mercoledì scorso Federica Sciarelli ha fatto il pieno d’ascolti con Chi l’ha Visto e le esclusive sul caso Denise Pipitone. Anche domani sera, 7 aprile 2021, la conduttrice torna ad affrontare la burrascosa vicenda di Denise e della ragazza russa Olysea. Sapremo finalmente la verità? Una cosa è certa: i russi stanno marciando su questa storia.