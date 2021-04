Denise Pipitone, retroscena inquietanti su Olesya: gelo a Domenica Live

A Domenica Live è stato trattato nuovamente il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa che si è creduto per alcuni giorni potesse essere la bimba scomparsa nel 2004 nel trapanese. Come si è saputo, invece, la 21enne non è Denise Pipitone. Caso chiuso? Quello sull’identità sì, quello relativo al passato della Rostova no. In molti pensano che la giovane non abbia raccontato tutta la verità. Ad alimentare in modo ‘prepotente’ tale posizione è anche Roman, che ha ben conosciuto la ragazza.

Roman, conduttore di un reality russo in onda su You Tube, ha affermato di aver accolto Olesya nel suo show, per poi cacciarla rapidamente lo scorso novembre. Motivo? “Lei vuole solo popolarità. Lei ha inventato tutto, sta recitando un copione”, assicura Roman che, incalzato dalle domande della d’Urso, ha aggiunto: “Lei mi ha detto che conosce i suoi genitori e la sua famiglia. Sì, penso che lei conosca la sua famiglia di origine. Ho prove, video e fatti sulla sua infanzia”.

La conduttrice campana e alcuni ospiti di Domenica Live, evidentemente shockati e ‘gelati’ da quanto dichiarato dal presentatore russo, hanno chiesto chiarimenti in merito al presunto rapimento di cui sarebbe stata vittima Olesya nel corso della sua infanzia. “Ma di quale rapimento stiamo parlando?”, ha detto con ironia Roman, ribadendo che secondo lui è stata tutta una montatura.

Sempre il conduttore russo del reality show ha inoltre sottolineato la voglia di popolarità della Rostova, una “persona disposta a tutto per avere successo“. A provarlo anche dei video ‘provocanti’, trasmessi in via esclusiva a Domenica Live, in cui si vede Olesya dichiarare tutta la sua ambizione e il suo desiderio di fama.

“Questa è una mascalzona”, ha chiosato Simona Izzo parlando della Rostova nel salotto d’Ursiano. “Mi dissocio da questo”, si è affrettata a dire Barbara. “Sì, va bene. Comunque lo ripeto. Questa è una mascalzona”, la replica della regista.

“Io mi vergogno per quello che ha fatto la tv russa”, ha aggiunto Roman, in riferimento alla trasmissione che avrebbe montato tutto il caso di Olesya, tirando di mezzo pure il Denise Pipitone e di conseguenza la sua famiglia.

“Io l’ho lasciata a casa dal mio programma perché ha avuto un attacco di isteria e ha spaccato i bicchieri. Ci ha detto se non l’avessimo fatta diventare una star ci avrebbe rovinato la trasmissione”, ha concluso Roman.

Barbara d’Urso ha inoltre reso noto che il conduttore russo suo ospite ha fornito a Domenica Live altri filmati relativi a Olesya. Tuttavia, per scelta editoriale, si è deciso di non mandarli in onda. “Sono immagini forti, che in Italia non possiamo trasmettere. Io manco in seconda serata le farei vedere”, ha detto la conduttrice campana.