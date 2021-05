Denise Pipitone news, lettera e indagini. Piera Maggio rompe il silenzio

By

Continuano a ritmo spedito le indagini su Denise Pipitone dopo che la Procura di Marsala ha riaperto il caso. Nei giorni scorsi Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, ha incontrato un super testimone. L’uomo che ha scritto una lettera in cui ammette di sapere tutto da tempo e di aver taciuto per quasi venti anni per pausa di gravi conseguenze e ritorsioni.

Stando alle ultime novità questa persona avrebbe visto Denise Pipitone, il giorno della sua scomparsa, a bordo di un auto con tre uomini che piangeva e chiedeva della madre. Una testimonianza che fa ben sperare e che potrebbe portare finalmente a scoprire la verità sulla piccola, che manca ormai da casa da ben diciassette anni.

Il testimone avrebbe confidato al legale di Piera Maggio di essere stato affiancato dall’auto sulla quale viaggiava Denise. L’uomo potrebbe essere convocato in Procura nei prossimi giorni. Intanto sono finiti nel registro degli indagati Anna Corona, la moglie del padre biologico di Denise, e un amico, Giuseppe Della Chiave.

Quest’ultimo è il nipote di Battista Della Chiave, l’anziano sordomuto che avrebbe dichiarato con la lingua dei segni di aver visto Denise Pipitone subito dopo l’ora della sua scomparsa. Tale testimonianza, però, non è mai stata presa troppo sul serio e oggi Battista è deceduto.

Dopo qualche giorno di silenzio Piera Maggio ha condiviso un lungo post su Facebook che sa di speranza e fiducia:

“La pazienza… Vogliamo arrivare fino alla fine di tutta questa dolorosa vicenda. Spero tanto che la perseveranza e la tantissima pazienza ci venga ripagata nei migliori dei modi, su tutto. Al di là delle sterili parole, dietro c’è tanto serio lavoro. Carissimi un abbraccio a voi, che sempre ci siete”

Nel frattempo nei giorni scorsi sono arrivati chiarimenti su Denisa di Scalea e la ragazza dell’Ecuador che assomiglia in maniera impressionante a Piera Maggio. La diciannovenne calabrese si è sottoposta al test del DNA che ha dato esito negativo.

La giovane notata su Tik Tok ha invece spiegato a Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli di chiamarsi Mariagrazia, di avere 29 anni e di non aver mai lasciato il suo paese natale, ovvero il Brasile.

Intanto la storia di Denise Pipitone continua ad essere al centro della tv italiana: tanti, tantissimi, i programmi che si stanno occupando della faccenda. Un modo per tenere alta l’attenzione fino a quando la verità non verrà definitivamente a galla.