Denise Pipitone, i russi sanno già la verità. Sciarelli: “La cerco da sempre”

C’è grande attenzione sul caso Denise Pipitone dopo la vicenda di Olesya, la giovane ragazza che ha lanciato un video appello alla ricerca della sua famiglia naturale e che si è sottoposta al test del DNA. La madre di Denise, Piera Maggio, si è detta fiduciosa e il legale Giacomo Frazzitta ha dichiarato che se dovesse risultare compatibile si passerà alla fase successiva. Pare sempre più concreta la possibilità che Olesya Rostova sia Denise Pipitone. Il Mattino ha fatto sapere che la giovane non è figlia di Valentina Khariova, abitante nella regione settentrionale di Arcangelo. A rivelarlo ai mass media locali è stata un parente dell’anziana, a cui è stata sottratta anni da una bambina.

Lunedì 5 aprile 2021, giorno di Pasquetta, saranno resi noti i risultati del test del sangue. I russi sanno già la verità ma vogliono tenere per loro l’esito fino alla messa in onda di Let Them Talk, il programma in onda sul Primo Canale della Tv russa, una sorta di Rai 1. Alle 17 renderanno pubblici il tutto sulla ventenne che potrebbe essere la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Al momento l’avvocato della Maggio sta seguendo una strada diversa e non ha avviato i canali burocratici, giudiziari internazionali. C’è un contatto più diretto e spera di potere arrivare prima rispetto a quei canali.

Nella puntata di Pomeriggio 5, di venerdì 2 aprile 2021, è intervenuto il consulente giudiziario Salvatore Musio che ha riscontrato delle compatibilità nella forma delle labbra tra Piera e la giovane russa. Compatibile anche l’attaccatura dei capelli tra quest’ultima e il padre di Denise, Pietro. Manca solo il padiglione auricolare che sarebbe stato ricco di particolari e mezze certezze.

In una intervista a Il Resto del Carlino, Federica Sciarelli ha parlato del caso Denise Pipitone. La padrona di casa di Chi l’ha Visto? ha affermato che la speranza che Olesya e Denise siano la stessa persona viene dal cuore, la risposta ce la darà la scienza:

“Sarebbe troppo bello per essere vero, la cerco dalla mia prima puntata”

In tutti questi anni il volto del terzo canale ha condotto la sua battaglia per tentare di risolvere casi che ancora oggi sono avvolti nel mistero. Ha ricordato che alla sua prima puntata di Chi l’ha Visto c’era in studio Piera Maggio e sono diventate amiche nel tempo.