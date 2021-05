Denise Pipitone è viva e si trova in Ecuador? L’ultima segnalazione

Grosse novità sulla scomparsa di Denise Pipitone. Mentre la Procura di Marsala ha riaperto le indagini dopo 17 anni sui social network è spuntata una nuova, clamorosa, segnalazione. Su Facebook e Tik Tok stanno circolando con una certa insistenza le immagini di una ragazza dell’Ecuador che ha una forte somiglianza con la madre di Denise, Piera Maggio. A farlo sapere è Libero.

La foto è la stessa che correda questo articolo. La vicenda è già stata segnalata a Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio. Della vicenda se n’è occupata in tv Eleonora Daniele a Storie Italiane. Da settimane infatti la tv italiana continua a parlare del caso della piccola Denise. La notizia è rimbalzata anche su alcuni media sudamericani.

Al momento nessuna dichiarazione è arrivata da parte di Piera Maggio, che in quasi venti anni non ha mai perso la speranza. Non è chiaro se nei prossimi giorni si procederà con ulteriori approfondimenti su questa ragazza dell’Ecuador, di cui non si sa praticamente nulla.

Dopo la vicenda della russa Olesya Rostova i riflettori si sono nuovamente accesi sulla scomparsa di Denise Pipitone. Con la presenza massiccia dei social network nella nostra quotidianità sono in molti a sperare di ritrovare la bambina siciliana.

Nei giorni scorsi si è sottoposta al test del DNA Denisa, la ragazzina rumena di Scalea, in Calabria, che era stata notata da una parrucchiera del posto. Nonostante la forte somiglianza Denisa non è Denise Pipitone.

Riaperte le indagini sul caso Denise Pipitone

La Procura di Marsala ha riaperto il caso Denise Pipitone, riesaminando la vecchia inchiesta e tornando ad indagare. A diciassette anni di distanza dalla scomparsa, i magistrati vogliono capire se ci sono stati depistaggi o errori avvenuti nei primi giorni dell’inchiesta, come sostenuto a più riprese da Piera Maggio.

Dopo la riapertura delle indagini due nuove persone sono finite nel registro degli indagati: Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi (il padre biologico della bambina) e madre di Jessica, e Giuseppe della Chiave, nipote di Battista, il testimone sordomuto oggi deceduto, che aveva rivelato di aver visto a Mazara del Vallo la bambina in braccio al giovane Giuseppe.