Denis Dosio si spoglia a Pomeriggio 5: la proposta di Barbara d’Urso

Video Denis Dosio a Pomeriggio 5: il web influencer conquista anche Barbara d’Urso

Barbara d’Urso continua ad invitare le star del web a Pomeriggio 5. Dopo Follettina Creations e Chiara D’Alessandro, è stato il turno di Denis Dosio, il diciottenne che sta spopolando su Instagram. E che ha conquistato pure la padrona di casa in pochi minuti, grazie ad addominali ben in vista e parlantina fluente. A pochi minuti dalla presentazione, Denis si è alzato in piedi e si è tolto la camicia, guardando con fare ammiccante la telecamera. Un comportamento del tutto inaspettato, che ha stupito Carmelita, come potete vedere nel video più in basso (si tratta di un breve estratto, potete rivedere la puntata integrale su Mediaset Play). “Vizio un po’ anche a te”, ha replicato sorridente Dosio, che chiama le sue fan – principalmente adolescenti – “viziatine”.

La proposta di Barbara d’Urso a Denis Dosio

Il fare sicuro e intraprendente di Denis Dosio hanno subito conquistato Barbara d’Urso. Che ha pubblicamente invitato il web influencer, con velleità artistiche, a tornare più spesso a Pomeriggio 5. “Ti piacerebbe venire qui più spesso?”, ha domandato la presentatrice napoletana. Una proposta che Denis non si è lasciata sfuggire, tanto che ha subito risposto affermativamente. Al giovane è stato proposto pure un provino per The Lady, la web serie di Lory Del Santo. Denis, oltre alla passione per la fotografia, ama recitare e ballare e spera di diventare un artista a tutto tondo.

Pomeriggio 5: chi è Denis Dosio

Denis Dosio, classe 2001, è nato e cresciuto a Forlì. È italo-brasiliano, frequenta l’ultimo anno delle superiori e prima di avere successo su Instagram ha tentato la carriera dello youtuber. Il suo fisico perfetto e la sua spontaneità hanno conquistato milioni di ragazzine, che sono state ribattezzate con il termine di “viziatine”. Denis non è fidanzato ma in passato ha ammesso di aver sofferto per amore.