Denis Dosio attratto da Franceska Pepe: “Poteva nascere qualcosa”

Denis Dosio e Franceska Pepe: c’è una speranza che si formi la coppia dopo il Grande Fratello Vip? A sorpresa la possibilità c’è. Nella Casa non sembrava ci fosse molta sintonia fra loro, specialmente da parte di Franceska, ma forse sono stati separati troppo presto. Denis ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv in cui ha parlato della sua esperienza al Gf Vip, che si è conclusa nel giro di poco tempo e per un evento che non si sarebbe aspettato. Non è stato eliminato infatti ma squalificato per bestemmia. Ha reagito in modo rispettoso ed educato e il pubblico ha gradito molto, ma purtroppo ciò che era stato detto era stato detto e non gli autori non potevano far finta di nulla. Denis ha comunque tratto insegnamento da questi pochi giorni, ha rivelato infatti di aver imparato a interfacciarsi con persone più grandi ed è stata una bellissima esperienza.

Denis Dosio, le parole su Franceska che fanno sperare i fan: nascerà qualcosa?

Poi c’è stata la domanda su Franceska Pepe e lui ha sorpreso e non poco rispondendo! Gli hanno chiesto se fosse il suo tipo e lui ha risposto di sì, che la Pepe rispecchia il suo prototipo di ragazza. Avrebbe approfondito la conoscenza con lei? Nei primi giorni non le ha dato molta attenzione perché non ha gradito il suo lato litigioso. Questo aspetto del carattere di Franceska lo ha portato a prendere le distanze, ma già nella seconda settimana si è ricreduto, ha raccontato. In effetti la Pepe aveva iniziato a prendere più confidenza con il gruppo e a integrarsi nella Casa, cambiando atteggiamento. E quindi qualcosa sarebbe potuto succedere: “Ammetto che mi stavo avvicinando a lei e stavo iniziando a prendere in considerazione che potesse nascere qualcosa, anche magari a livello di amicizia”. Ha parlato di amicizia, sì, però poi ha aggiunto: “Esteticamente è una bella ragazza e mi sarebbe piaciuto conoscerla di più”.

Gf Vip, Denis Dosio attratto da Francesca Pepe: le parole dopo il Gf Vip

Insomma, a Denis piaceva un po’ Franceska dal punto di vista estetico e conoscendola meglio chissà cosa sarebbe potuto succedere. Ma sono entrambi fuori dalla Casa, quindi potrebbero approfondire la conoscenza fuori. Vedremo cosa succederà tra i due, anche perché a Franceska piaceva Denis e non lo aveva nascosto nella Casa… E se invece dovesse arrivare la proposta da Uomini e Donne? Ha risposto che accetterebbe, anche perché sua madre lo seguiva quando era bambino.