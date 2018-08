Demi Lovato sta per uscire dall’ospedale: fuori questa settimana

Demi Lovato sarà dimessa dall’ospedale questa settimana

Demi Lovato sta per ritornare a casa. Da giorni i fan aspettavano la notizia delle dimissioni della cantautrice e notizie riguardo alle sue attuali condizioni di salute. Ricordiamo che Demi Lovato è stata ricoverata diversi giorni fa in ospedale per una sospetta overdose. Demi Lovato si sente meglio e i medici stanno valutando se dimetterla dall’ospedale proprio entro questa settimana, come afferma TMZ. Inoltre, alcuni componenti del suo team hanno affermato che se la Lovato non entrerà in rehab smetteranno di lavorare con la cantautrice ex stellina della Disney. Anche la sua famiglia e il suo ex Wilmer Valderrama vorrebbero che Demi entrasse in rehab. Tuttavia la decisione spetta alla stessa Demi Lovato.

Demi Lovato sta meglio e sta per tornare a casa

Solo pochi giorni fa la notizia che aveva allarmato i fan di tutto il mondo: le condizioni di salute di Demi Lovato si sono complicate. La cantautrice continuava ad avere febbre alta e a vomitare. Adesso, finalmente, un sospiro di sollievo. Non c’è ancora una data precisa per il ritorno a casa di Demi Lovato dopo il ricovero per sospetta overdose. Quello che sappiamo è che la giovane artista sarà probabilmente dimessa entro la settimana perché le sue condizioni di salute sono migliorate.

Demi Lovato: nessuna dichiarazione

La cantautrice non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione riguardo al motivo del suo ricovero e così nemmeno la sua famiglia. Solo il suo portavoce si è preoccupato di diffondere un comunicato il giorno dopo.