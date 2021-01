Demi Lovato, il racconto della bulimia diventa una serie tv: “Hungry”

Per Demi Lovato è arrivato il momento della luce dopo il buio che l’ha colpita negli ultimi anni. Ha deciso di raccontare il disagio che l’ha fatta rischiare di morire e portata ad allontanarsi per un periodo dal suo lavoro: l’overdose nel 2018 e il problema della bulimia con cui convive da sempre.

Adesso si sente rinata e guarita. Motivo per cui ha deciso di mettere a frutto la lezione imparata attraverso la realizzazione di una nuova serie tv: una sit-com sui disturbi alimentari. Hungry sarà il nome del nuovo programma che ha l’ambizione di raccontare la storia di persone che vivono con un disturbo alimentare e si aiutano a vicenda per riuscire a uscirne. Per la Lovato, dopo anni di sofferenza, questa è l’occasione per trattare l’argomento in una versione diversa e con toni più pacati, da commedia americana.

Il racconto della bulimia, la trama di Hungry

L’intento è quello di avvicinare al problema il pubblico più giovane, far comprendere come è possibile affrontare questi disturbi insieme all’aiuto degli altri. La cantante statunitense ha raccontato di aver sofferto di bulimia e dopo anni tragici ha affermato di aver trovato un equilibrio con il proprio corpo. Ora ammette di essere in grado di sentirsi in pace con se stessa e di evitare i canoni di bellezza tradizionali che l’hanno portata a vivere male e ad accumulare ferite.

La sit-com Hungry nasce quindi dalla volontà di portare sugli schermi storie reali di ragazzi che appartengono a un gruppo di sostegno per persone con disturbi alimentari. Si aiutano a vicenda nel loro percorso di vita e, come tutti i giovani adolescenti, cercano l’amore, la strada verso il successo e anche una giusta combinazione con l’alimentazione che renderà possibile tutto il resto.

Demi Lovato sarà la produttrice esecutiva del primo episodio pilota che verrà trasmessa dalla NBC. La cantautrice sarà anche una delle protagoniste della serie. Hungry sarà scritta e prodotta da Suzanne Martin, già produttrice della serie tv cult Will & Grace. Un progetto molto ambizioso quando delicato per la Lovato che a due anni dal terribile episodio di overdose in cui ha rischiato la morte, si è rimessa in gioco.

Dancing wih the devil: docu-serie sulla sua overdose

Non solo la sit-com Hungry. Per la cantautrice è in progetto anche una docu-serie in quattro puntate sulla sua vita e sull’esperienza con la droga dal titolo Dancing wih the devil, prodotto da Youtube, verrà rilasciato a marzo 2021. All’interno del documentario Demi racconterà nel dettaglio l’overdose che l’ha colpita ormai più di due anni fa, il 24 luglio 2018. Un segno di rinascita e voglia di portare avanti la battaglia, anche in favore di tutti coloro i quali soffrono i suoi stessi disagi.