Demi Lovato posta una foto senza ritocchi: il commento di Elisa D’Ospina

Demi Lovato, il gesto della cantante super approvato da Elisa D’Ospina (e non solo)

Siamo nel 2019 e fortunatamente il mondo sembra pian piano cambiare. Finalmente, il body shaming sta ricevendo una risposta forte, e ciò è anche grazie ai personaggi pubblici che stanno cercando di abbatterlo in tutti i modi. Poche ore fa, Demi Lovato, famosa cantante statunitense, ha postato su Instagram una sua fotografia senza ritocchi, dove mostra con fierezza il suo corpo così com’è. Il suo gesto, ovviamente, è piaciuto davvero a tutti e specialmente anche alla favolosa Elisa D’Ospina, donna simbolo delle curvy italiane. La Lovato, nel corso della sua carriera, è stata spesso attaccata proprio per la sua forma fisica e con il suo importante gesto ha dimostrato di non aver più paura delle critiche e, anzi, ha lanciato un messaggio davvero forte da non sottovalutare.

Demi Lovato: “Amo me stessa e dovreste amarvi anche voi”

“Questa è la mia più grande paura. Una foto di me in bikini senza ritocchi” – ha scritto la cantante di Sober – “E indovinate… ho la CELLULITE. Sono veramente così stanca di essere criticata per il mio corpo, stare lì a modificarlo (ebbene si, le altre foto di me in bikini sono state ritoccate e ho odiato farlo ma questa è la verità) così tutti potessero pensare che anche io sono il loro ideale di bellezza, ma questa non sono io. Questo è quello che ho. Voglio questo nuovo capitolo della mia vita dove preferisco essere autentica che tentare di soddisfare gli standard altrui. Quindi eccomi senza vergogna e senza paura e fiera di avere un corpo che ne ha combattute così tante e continuerà a darmi soddisfazioni anche se un giorno diventerò madre e partorirò. È bellissimo tornare a fare film e tv senza dovermi stressare con un allenamento ferreo di 14 ore al giorno. O privarmi di una vera torta di compleanno invece di mangiare un melone con la panna montata solo perché seguivo qualche folle dieta. A ogni modo, eccomi, VERA. E amo me stessa e dovreste amarvi anche voi. Adesso torno in studio, sto lavorando ad un inno. Giusto perché sia chiaro non sono impressionata dal mio corpo ma lo apprezzo e a volte è il meglio che posso fare. Spero di ispirare qualcuno ad apprezzare il proprio corpo, almeno per oggi”.

Demi Lovato si mostra senza ‘filtri’, le parole di Elisa D’Ospina

L’importante messaggio di Demi Lovato è piaciuto davvero a tutti. Elisa D’Ospina, modella curvy italiana e fonte d’ispirazione per tante donne, ha commentato così il meraviglioso gesto della giovane artista: “73,5 milioni di followers e una foto che non fa più paura pubblicare #DemiLovato pubblica la sua cellulite. In questi dieci anni abbiamo smosso tante cose che un decennio fa erano improponibili. Che bellezza la libertà di essere se stesse #loveyourself”.