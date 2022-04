Della Gherardesca è tornato a Pechino Express: che fine farà Enzo Miccio

Costantino Della Gherardesca è tornato alla conduzione di Pechino Express 2022! Il programma senza il suo storico presentatore non è lo stesso, ma Enzo Miccio è riuscito a sostituire il suo amico Costantino egregiamente. E poi anche Enzo aveva conquistato il pubblico di Pechino Express nella passata edizione, quando è stato concorrente insieme a Carolina. Ed è tornato anche quest’anno con il suo zaino rosso sulle spalle per una tappa dell’edizione 2022 in coppia proprio con Costantino. I due si sono messi in gioco insieme alle altre coppie e solo chi sarebbe arrivato al tappeto rosso prima di loro era salvo. Proprio in quella puntata però Costantino è caduto e ha dovuto fermarsi.

Enzo Miccio ha sostituito Della Gherardesca alla conduzione e se l’è cavata benissimo. Ironia e quel pizzico di perfidia sono gli stessi, d’altronde: entrambi sanno essere divertenti e pungenti, ed è ciò che serve al programma. Adesso che è tornato lui, che fine farà Enzo Miccio, allora? Il pubblico è un po’ combattuto: da una parte è felicissimo per il ritorno di Costantino a Pechino Express, dall’altra invece non vorrebbe rinunciare a Miccio. E la produzione cosa ha fatto? Ha accontentato tutti!

Nella puntata di ieri sera, l’ottava, Costantino ha ripreso in mano il timone del programma presentandosi come il misterioso emiro dell’ultima tappa in Giordania. Proprio sul finale si è rivelato ai concorrenti, nel momento del verdetto. E in quel momento c’è stata anche la bella notizia: Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio condurranno insieme Pechino Express 2022! Sui social i fan si sono scatenati e hanno manifestato un entusiasmo enorme per questa scelta di avere due conduttori. Resta ancora da risolvere un altro mistero: cosa succederà nella prossima edizione? Ci sarà ancora una conduzione a due oppure Enzo resterà solo quest’anno?

Pechino Express 2022, le coppie arrivate in semifinale

Della Gherardesca è tornato a Pechino Express giusto in tempo per la semifinale. Quello della settimana prossima sarà il penultimo appuntamento con l’edizione 2022 e tra un paio di puntate si scoprirà la coppia vincitrice. In gara ci sono ancora Italia Brasile, gli Sciacalli, i Pazzeschi e Mamma e Figlia. Chi vincerà?