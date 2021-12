Delia Duran, colpo di scena: salta il suo ingresso al Grande Fratello Vip

Brutto imprevisto per Delia Duran. Stando a quanto spifferato su Instagram dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, l’attrice e modella venezuelana non entrerà più al Grande Fratello Vip. Almeno per le prossime settimane. La “moglie” di Alex Belli era stata scelta come nuova concorrente della sesta edizione del reality show dopo aver alimentato per mesi le dinamiche dello show con la sua rivalità con Soleil Sorge.

A quanto pare Delia Duran ha scoperto durante questo periodo di isolamento pre-ingresso di essere positiva al Covid-19. Dunque è saltato all’ultimo, per motivi di salute, il suo arrivo nel bunker di Cinecittà che era previsto per lunedì 3 gennaio. Un arrivo su cui autori e telespettatori puntavano molto per animare il gioco, che andrà avanti fino alla metà di marzo su Canale 5.

Quando Delia Duran diventerà a tutti gli effetti concorrente ufficiale? Appena riuscirà a negativizzarsi. Al momento né Delia né Alex hanno commentato l’indiscrezione. Tutto tace sui profili social della Duran, fermi da qualche giorno, più precisamente da quando la 33enne ha lasciato la sua vita di tutti i giorni per prepararsi a questa nuova e importante occasione lavorativa.

Nessun annuncio neppure da parte della produzione del programma Mediaset. Per lunedì 3 gennaio, quindi, resta certo solo l’ingresso di Kabir Bedi, che si è già collegato con Alfonso Signorini nella precedente puntata del Grande Fratello Vip.

Nuovi concorrenti in arrivo al GF Vip

In questi mesi entreranno altri concorrenti i cui nomi sono al momento top secret. I provini con gli autori continuano a ritmo spedito e sono stati già selezionati alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. Quest’anno Alfonso Signorini ha deciso di togliere una vecchia regola: quella di non far partecipare alla versione Vip del reality show ex gieffini Nip.

E così nella sesta edizione del GF Vip hanno trovato spazio ex gieffini Nip quali: Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Biagio D’Anelli. Valeria Marini è invece alla sua terza partecipazione nella versione Vip dopo aver preso parte al format prima nel 2016 e poi nel 2020.