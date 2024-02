Dedicato a Costanzo, Totti ‘impazzito’: barzelletta sulle corna. Ilary?

Momento surreale e controverso a “Dedicato a Maurizio Costanzo”, la serata evento organizzata da Maria De Filippi per ricordare il compianto marito. A un certo punto è stato mandato in onda un video di Francesco Totti. L’ex calciatore ha ricordato che con il conduttore aveva un rapporto di stima e amicizia. Fu proprio Maurizio a convincerlo a pubblicare il libro di barzellette, che fu un successone commerciale. Per rimanere in tema, l’ex marito di Ilary Blasi ha raccontato una barzelletta inedita. E l’argomento scelto ha lasciato tutti di sasso: le corna ricevuto da un uomo. Inutile dire che i social hanno iniziato a ribollire e a fare il nome di Ilary.

Ecco la barzelletta scandita dall’ex stella giallorossa:

“Un uomo ha un dubbio sulla fedeltà della moglie e la fa pedinare. Dopo giorni arriva il rapporto del detective: “Tuti i pomeriggi la signora esce elegante, prende il taxi e si fa lasciare davanti a un albergo. Incontra un distinto signore nella hall di questo hotel. Con lui sale sempre al quarto piano. “Io mi sono appostato nel palazzo di fronte con un potente binocolo e li ho visti entrare abbracciati in camera”, dice il detective. Il marito sgrana gli occhi e dice: “E poi?”. Detective: “Dopo hanno iniziato a togliersi i vestiti”. “Poi”; “Hanno inizitao ad accarezzarsi lentamente su e giù”. “E poi? Vada Avanti detective: “Poi hanno chiuso le tende e non si è visto più niente”. “Mannaggia sempre questo maledetto dubbio mi rimane”, dice il marito.

Non appena la clip è terminata, la De Filippi ha chiosato: “Una barzelletta niente di più”. Insomma, secondo la conduttrice ogni riferimento è stato puramente casuale. Il pubblico, per una volta, ha invece pensato tutt’altro rispetto a quello sostenuto da Maria, vedendo nella barzelletta una frecciata gigantesca all’ex moglie Ilary Blasi.

“Totti è impazzito”, ha scritto un utente su X. Tantissimi altri hanno ironizzato sul tema. In effetti pensare a una pura casualità sembra davvero difficile. Sul serio l’ex calciatore, che come è noto da mesi è al centro della cronaca del Bel Paese per via della separazione con l’ex moglie, con tanto di accuse reciproche di tradimenti, ha narrato una cosa simile in modo ‘innocente’?