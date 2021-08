Deddy e Rosa di Amici, colpo di scena: ritorno di fiamma, esplode il gossip

Colpo di scena: Deddy e Rosa Di Grazia, protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove non solo hanno fatto emozionare il pubblico con le loro performance ma lo hanno anche ‘scaldato’ con la loro storia d’amore, potrebbero essere tornati assieme. Oppure potrebbero tornarci a breve. Una serie di indizi delle ultime ore hanno scatenato i fan del talent show di Canale Cinque. Ma si proceda con ordine, mettendo in ordine tutti i tasselli di quel che è accaduto di recente.

Poche settimane fa Rosa Di Grazia confermava ciò che era nell’aria da giorni, vale a dire la fine della relazione Dennis Rizzi, il cantante noto appunto come Deddy. I due giovani hanno preferito tenere per loro stessi i motivi profondi della rottura. Dopo il naufragio sentimentale, ci sono state un paio di situazioni social ambigue. Alcuni fan hanno ritenuto che Deddy abbia lanciato delle frecciatine all’ex che si è trovata costretta ad intervenire e a tranquillizzare tutti. Si arriva così agli ultimissimi giorni, più precisamente al 18 agosto.

Mentre Rizzi era impegnato in una diretta Instagram, a sorpresa si è fatta viva Rosa che, stando a quanto riportato da diversi siti specializzati in gossip e cronaca del web, si sarebbe unita alla diretta e avrebbe commentato con tre cuori rossi. Alla faccia di quelli che pensavano che i due ex fossero ai ferri corti. Ma le curiosità non sono finite qui.

Nella serata del 20 agosto, i fan della Di Grazia e di Deddy hanno notato che un amico di Rizzi ha divulgato su Instagram un filmato in cui si vede il cantante cantare “Potremmo Ritornare”. I più attenti hanno scorto pure che sullo sfondo del video si intravede una tv in cui si possono vedere delle immagini risalenti al serale di Amici in cui Rosa e Deddy si baciano.

Infine, l’ultimo indizio, stavolta fatto trapelare via Twitter dal cantante Aka7even, amico di entrambi nonché protagonista dell’ultima edizione di Amici. L’artista ha cinguettato, pare in riferimento a Deddy e Rosa, quel che sembra un messaggio assai eloquente: “Ho una freccia come cupido. Buongiorn a stanz!”