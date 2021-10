Deddy a Domenica In: Venier mostra video con Rosa, imbarazzo e critiche

L’ex concorrente di Amici rivede l’ex fidanzata, seppure solo a distanza, in diretta nel salotto domenicale di Rai Uno. Come l’avrà presa? Ecco le reazioni

In occasione della puntata di Domenica In trasmessa da Rai Uno domenica 24 settembre, Mara Venier ha orchestrato (inconsapevolmente?) un piccolo tranello a Deddy. L’ex concorrente di Amici 20, molto amato dal pubblico di teenager da casa, si è infatti ritrovato a dover rivedere in diretta alcuni momenti molto delicati insieme alla sua ormai ex fidanzata Rosa di Grazia.

“Zia Mara” ha infatti deciso di mostrare all’artista una serie di immagini che ripercorrevano il suo percorso all’interno della scuola di Amici. Fra esibizioni e lacrime, c’è stato ovviamente spazio anche per Rosa di Grazia e le sue tenerezze in compagnia dell’artista. Deddy si è dunque rivisto, per di più in diretta tv, tutti i vecchi video romantici insieme alla ballerina. Ricordi, questi, che probabilmente vorrebbe ormai cancellare dal suo passato. Il cantante di Zero Passi ha assistito all’RVM fra l’imbarazzo e l’emozione, faticando a trattenere le espressioni del viso.

E sono state proprio le sue “smorfie” ha scatenare l’ira di molti fan, per la mancanza di tatto da parte della produzione di Domenica In. Sulla pagina Deddy’s Supporter su Twitter, giusto per fare un esempio, leggiamo parole non proprio accomodanti:

Hanno sempre chiesto rispetto e di cambiare pagina, era evidente che sapevate voi stessi della rottura. Persino noi fan stiamo cercando di cambiare pagina. Arriva ospite su un programma di Rai Uno e gli si mostrano clip indegne. Non ci sono scuse né ma. Dovevate gioire con lui per le cose belle che sta ricevendo e sono tante.

La storia di Deddy e Rosa raccontata bene

I due ragazzi si sono conosciuti durante la ventesima edizione di Amici e per più di qualche settimana sono rimasti inseparabili. Poi, quando Rosa di Grazia è stata eliminata dalla trasmissione, qualcosa si deve essere irrimediabilmente incrinato.

Con la fine della trasmissione sono anche finiti i contatti fra i due, che non si sono mai fatti vedere insieme sui social. Per lungo tempo, durante la fase promozionale del suo primo disco Il cielo contromano, ai giornalisti era persino stato impedito di poter fare al cantante qualsivoglia domanda sulla bella Rosa.

La conferma della rottura è poi finalmente giunta, qualche giorno più tardi, da parte della ballerina, che aveva ufficializzato su Instagram la fine del rapporto. Poche settimane dopo quel post Rosa, rispondendo ad alcune domande dei fan, aveva rivelato di essere “ancora alla ricerca dell’amore, quello vero”. Una risposta, quest’ultima, che molti avevano inteso come una velata frecciatina al suo ex amore, anzi pardon, fiamma.