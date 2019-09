Debora Manenti vince Castrocaro 2019: era stata scartata ad Amici 16

Chi ha vinto il Festival di Castrocaro 2019? Debora Manenti

Debora Manenti è la vincitrice del Festival di Castrocaro 2018. Per la giovane cantante la serata si è rivelata un doppio trionfo: oltre al premio finale l’interprete di Cazzago San Martino si è aggiudicato anche quello della Sia per la sua performance di Look at me now. Debora ha avuto la meglio su Anita Guarino e Riad, che si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto. A giudicare i cantanti di Castrocaro una giuria di esperti – Elodie, Andrea Delogu, Maurizio Vandelli, Bruno Santori – capitanata da Simona Ventura. Prima di arrivare allo storico concorso canoro, Debora ha provato a farsi notare in altri contesti televisivi, tra cui quello di Amici di Maria De Filippi.

Debora Manenti ha partecipato ad Amici nel 2017

Prima di vincere il Festival di Castrocaro 2019, Debora Manenti ha tentato di entrare nella Scuola più famosa d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi. La ragazza ha sostenuto i provini nel 2017 ed è stata protagonista pure di alcune puntate di Amici Casting su Real Time. L’avventura della Manenti si è però fermata poco prima dell’effettivo inizio del talent show su Canale 5. Inoltre Debora è stata protagonista – all’età di 16 anni -di una puntata de I Fatti Vostri, dove ha preso parte alla rubrica Saranno Famosi.

Festival di Castrocaro vincitrice: chi è Debora Manenti

Debora Manenti ha 21 anni e canta da quando ne aveva sei. Ha cominciato ad esibirsi in coro per poi specializzarsi all’Accademia Vocal Power Italia con Anna Gotti a Brescia. In passato ha partecipato ad alcuni concorsi musicali locali, vincendo la gara Vivigas BeTalent. La musica è un affare di famiglia: la sorella di Debora lavora infatti come vocalist.