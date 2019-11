Debora Caprioglio, Balivo di stucco a Vieni da Me: “Matrimonio finito”

Debora Caprioglio, fulmine a ciel sereno a Vieni da Me: “Il mio matrimonio finito”. Caterina Balivo di sasso

Debora Caprioglio, fulmine a ciel sereno a Vieni da Me: “Il mio matrimonio è finito”. L’attrice veneziana classe 1968, per la prima volta, parla della rottura con Angelo Maresca (1963, 55 anni). Nel salotto di Rai 1, innanzi a una Caterina Balivo lasciata di stucco, ha infatti confidato che la love story con il regista, con il quale era sposata da 10 anni, è giunta al capolinea. Debora ha voluto sottolineare come l’addio si sia consumato molto civilmente e che sia lei sia l’ex marito continuano a sostenersi a vicenda. Dalla serie: fine dell’amore, ma non della stima e del rispetto. La Caprioglio ha poi aggiunto che il naufragio della relazione non è freschissimo, ma risale a circa una anno fa.

“Non mi va di dire bugie. Io e Angelo non viviamo più assieme”

“Il mio matrimonio è finito”, ha dichiarato Debora lasciando di pietra la Balivo che evidentemente non si aspettava una simile confessione. “Ma è la prima volta che ne parli?”, ha chiesto la padrona di casa. “Sì, ti ho lasciato di stucco?”, ha risposto Debora che ha poi spiegato che la frattura sentimentale si è palesata circa dodici mesi fa: “Da un annetto ci siamo lasciati, abbiamo aspettato un po’ di tempo per capire se era un momento, una crisi… Però non mi va di dire bugie. Non viviamo più assieme. Ora lui è in America”. L’attrice ha quindi ribadito che tra lei e Angelo resta un bellissimo rapporto e che reciprocamente continueranno a sostenersi, nonostante le loro strade si siano divise.

“Il mio momento più buio? Quando è mancato mio papà, è un pezzo della tua vita che se ne va”

Durante la chiacchierata Debora è tornata a parlare della sua collaborazione con Tinto Brass che la diresse nel celebre film Paprika. Si è pentita di aver interpretato un simile ruolo? “Ci si può pentire di fatti gravi, come ad esempio degli omicidi. Non per un film”. Spazio a anche alla commemorazione del padre. “Il mio momento più buio? Quando è mancato mio papà, è un pezzo della tua vita che se ne va. E non aggiungo altro.”