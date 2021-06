Stefano è stato il primo ospite di Europei a casa The Jackal e sui social tutti lo vorrebbero nel cast fisso, se non fosse per quella storia!

Stefano De Martino ieri sera è stato protagonista della prima puntata di Europei a casa The Jackal. Il format studiato per Rai Play in cui si seguono le partite dell’Italia insieme ai volti del gruppo The Jackal ha debuttato ieri sera, con un ospite amatissimo. Stefano è stato il primo ospite del divano di casa The Jackal. Ne seguiranno altri, ma il pubblico già lo reclama per le prossime puntate perché è stato divertente. De Martino nella puntata è sembrato subito e del tutto a suo agio, è stato divertente e simpatico. Soprattutto è stato al gioco con Ciro, Fru, Fabio, Aurora, Claudia, Simone e Alfredo. Si è prestato così tanto al gioco da finire quasi nei guai a causa di un video su Instagram in cui afferma che avrebbe voluto nascere a Milano.

Nella storia comparsa ieri sul suo profilo Instagram Stefano dice: “Potendo sceglierei sarei voluto nascere a Milano anziché a Torre Annunziata”. Nel video in questione ha taggato il profilo The Jackal ed era insieme a Ciro e Claudia, per cui si poteva già intuire qualcosa sulla verità dietro al video. Inoltre Stefano stesso con la sua mimica facciale ha fatto capire che non era vero, ma per qualcuno non è bastato. Chi non ha seguito Europei a casa The Jackal con Stefano De Martino non ha capito che era tutto un gioco. Nel corso della serata, il conduttore ha letto le risposte che sono arrivate al video. Tra tanti che hanno riso perché stavano seguendo la puntata e tanti che non ci avrebbero mai creduto, è arrivato anche questo commento: “Ah pure razzista!”.

Ma la verità è tutt’altra: Stefano ha dovuto dire che avrebbe preferito nascere a Milano per penitenza. Tutto è nato durante un gioco di Claudia: “Rispondi o posta”, questo il nome del gioco. Tre domande per De Martino, lui ha scelto se rispondere oppure pagare pegno postando qualcosa sui social. Ha risposto a due domande su tre. Ha detto che salverebbe Maria De Filippi e non il direttore di Rai Due da un elicottero in fiamme. Nella terza domanda ha persino detto a quale tra due aziende di cui è stato testimonial preferisce la concorrenza. Anche se ci ha giocato su dicendo che uno dei due contratti è ormai scaduto.

Non ha risposto invece alla domanda su Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Maurizio Casagrande: avrebbe dovuto fare una classifica dal più simpatico al meno, ma ha preferito postare. Ha tentennato un po’ quando gli hanno riferito la frase da pronunciare, a dire il vero. Alla fine però ha preferito fare la storia anziché la classifica sulla simpatia dei tre. Nel video su Instagram di Stefano con Claudia e Ciro, infatti, si vedono anche i due The Jackal che lo invitano a postare. E no, non poteva eliminare il video a fine puntata.