De Martino, spoiler su Affari Tuoi e il coupe de theatre con Marcuzzi

A poche ore dalla presentazione dei palinsesti ufficiali della Rai, che si svolgerà venerdì 19 luglio a Napoli, Stefano De Martino conferma per la prima volta che sarà lui a guidare Affari Tuoi, programma dell’access prime time della rete ammiraglia ereditato da Amadeus. Il conduttore campano, che si appresta a fare il grande salto prendendo le redini della trasmissione più vista dell’intero palinsesto generalista, nelle scorse ore ha postato tra le sue storie Instagram un pacco del celebre quiz show. Gli affezionati ad Affari Tuoi, nel vederlo, noteranno che si tratta di un pacco ‘vissuto’, delle vecchie edizioni. Un particolare che fa nascere un’ipotesi: De Martino vuole dare un tocco vintage al programma?

La notizia importante rimane comunque la conferma dell’ex allievo di Maria De Filippi alla guida della creatura di Amadeus. Trattasi di un appuntamento a cui non può farsi trovare impreparato: Stefano è a un crocevia fondamentale della sua carriera. Il salto su Rai Uno gli mette addosso ulteriori pressioni. Se Affari Tuoi andrà bene e continuerà ad ottenere risultati simili a quelli avuti da Sebastiani, l’ex ballerino verrebbe lanciato verso l’olimpo della tv di Stato e a quel punto nulla gli sarebbe precluso, nemmeno quel sogno che tiene ben riposto in un cassetto ma che ha stampato in testa: il Festival di Sanremo. Non subito, ma magari nel giro di qualche anno.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si ritrovano a lavorare assieme e…

Gli impegni su Rai Uno per l’aitante presentatore campano non finiscono con il gioco dei pacchi. Pare infatti che sarà anche protagonista a Tale e Quale Show nel ruolo di giurato a rotazione. Se così fosse, si ritroverebbe a lavorare al fianco di Alessia Marcuzzi, che è entrata a far parte della squadra di Carlo Conti. Ed è fuor di dubbio che il gossip tornerà a ruggire (forse la scelta di rimetterli assieme in video nasce proprio per sfruttare il sussurrare della cronaca rosa). Insomma, si sarebbe innanzi a una sora di coup de theatre organizzato da ‘Mamma Rai’.

La romana e il napoletano hanno collaborato in passato a L’Isola dei Famosi (Canale Cinque), quando lei conduceva e lui faceva l’inviato. Si mormora che vissero una love story clandestina. A confermare ciò nei mesi scorsi è stata nientepopodimeno che Belen Rodriguez. Le vie dell’amore sono infinite, così come sono infiniti i corridoi degli studi televisivi. Se le pareti potessero parlare…