De Martino ‘solo bello’: Garrison inopportuno, Balivo corre ai ripari

Si festeggia il compleanno di Carlo Conti negli studi televisivi di La volta buona. Caterina Balivo si interroga su chi sarà il suo potenziale erede, una responsabilità che potrebbe ricadere su Alessandro Cattelan oppure su Stefano De Martino. Reduce dal successo della nuova edizione di Affari Tuoi, molti telespettatori lo immaginano già sul palco del Teatro dell’Ariston alla guida del Festival di Sanremo. Nel merito è intervenuto Garrison Rochelle, suo coach di ballo in tempi non sospetti, quando nessuno credeva potesse diventare il personaggio affermato di oggi.

Il coreografo, che difese De Martino in più di un’occasione, ha posto l’attenzione sul suo tallone d’Achille: la bellezza. Caterina Balivo ha cercato di guidare nuovamente il dibattito sul suo oggettivo talento, invano. Stefano De Martino è nato dal nulla. Era un semplice fruttivendolo, e un sognatore ambizioso, quando debuttò negli studi televisivi di Amici. Oggi è stato definito il ‘conduttore dei record’, capace quindi di fidelizzare un ampio pubblico e di reggere il confronto con i colleghi senior.

Una carriera così brillante deve avere necessariamente come fondamento qualcosa di più concreto della mera bellezza. Ciò nonostante, l’unica peculiarità sulla quale Garrison Rochelle si è concentrato è proprio il suo fascino.

Gaffe di Garrison su De Martino: la bellezza è “la sua croce”

L’ha definita “la sua croce”, questa avvenenza che gli viene riconosciuta da chiunque se lo ritrovi davanti. Ha spiegato come un aspetto estetico come quello di Stefano De Martino possa oscurare le sue capacità. “È talentuoso, carismatico, sa fare tante cose” – l’ha descritto il suo primo professore di ballo, ribadendo al contempo: “Non c’è una persona che può dire che Stefano De Martino è brutto”. Caterina Balivo è intervenuta prontamente, rivolgendosi alle sue ospiti e chiedendo conferma di quanto affermato con convinzione da Garrison.

“La sua simpatia arriva prima della bellezza” – ha esordito un’ospite. La padrona di casa si è agganciata al commento, in modo da porre nuovamente l’attenzione sulle sue capacità professionali: “Lui è stato fortunato, fa un programma importantissimo, la bellezza non l’ha frenato”. L’appunto non ha scalfito minimamente il pensiero del diretto interessato. Garrison, di fatto, ha proseguito il dibattito con una tale decisione da portare la stessa conduttrice fuori strada.

Quest’ultima si è rivolta a Carolina Di Domenico, chiedendole se trovasse più attraente Alessandro Cattelan oppure l’ex allievo di Amici. A quel punto è stato lo stesso Garrison a rendersi conto che il confronto stava prendendo una piega sconveniente. “Usciamo da questa cosa” – ha quindi sentenziato. Balivo ha riportato lo studio all’ordine ed ha mandato in onda un altro filmato che evidenzia le doti di showman di De Martino.

Sta di fatto che per oltre quindici minuti il focus del dibattito è stato il suo aspetto estetico, una dinamica che non rappresenta una novità. Ricordiamo infatti che, proprio durante una puntata di La volta buona, Nicholas Maupas venne interrotto dalla stessa Caterina Balivo. L’attore stava condividendo una riflessione importante sui disagi riconducibili all’età adolescenziale e la conduttrice esordì: “Eri già così bello?”. Un’affermazione che gelò lo studio.