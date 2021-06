De Martino e Paola Di Benedetto assieme in barca: dolce vita da single

Dolce ‘singletudine’ per Stefano De Martino e Paola Di Benedetto, pizzicati assieme dal magazine Chi mentre erano in relax nel mare di Capri, sulla barca del conduttore campano (il mezzo nautico è stato chiamato ‘Santiago’ in omaggio al figlio di Stefano). Da tempo l’ex di Belen Rodriguez è single, da quando appunto è naufragata la love story con l’argentina che ora è in dolce attesa con il compagno Antonino Spinalbese. Non sono mancati i gossip sull’ex allievo di Amici, ma nulla di serio per ora. Resta solo soletto per il momento. E Paola? Anche lei è single? Pare di sì. Sembra infatti che la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 si sia di recente lasciata con Federico Rossi (la notizia non è stata ancora confermata dai diretti interessati ma nemmeno smentita).

Opportuno rimarcare che negli scatti divulgati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Stefano e Paola non erano soli. Con loro c’erano Adelaide, la sorella di De Martino, e diverse sue amiche. Insomma, nessuna love story segreta tra il napoletano e la Di Benedetto ma soltanto un’amicizia. Per entrambi, a quanto pare, è tempo di relax e riflessioni utili per fare il punto della loro vita sentimentale che ha subito un poderoso cambiamento di rotta negli ultimi mesi.

De Martino e Paola Di Benedetto news

A proposito di novità e di De Martino, negli ultimi giorni il campano è finito spesso anche al centro delle cronache televisive. Pare che Mediaset stia facendo di tutto per affidargli un programma. Si mormora che potrebbe fare coppia con Lorella Cuccarini la domenica pomeriggio su Canale Cinque, sostituendo Barbara d’Urso, che molto probabilmente non tornerà in onda con Domenica Live. Chi Magazine aggiunge dell’altro, svelando che ai piani alti del Biscione si sta pensando di dargli una prima serata su Italia Uno. Si sussurra che ci sia un progetto per una trasmissione comica, d’intrattenimento.

Per quel che invece riguarda la Di Benedetto, nei giorni scorsi si è rifugiata nella compagnia delle amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Si sussurra che lo abbia fatto per trovare conforto per via delle ferite d’amore lasciate dalla conclusione della love story con Rossi.