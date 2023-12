De Martino e Maria De Filippi protagonisti in Rai a Natale: i dettagli

Mancano ormai pochi giorni al ritorno di Stefano De Martino sul piccolo schermo. Dopo la conclusione di Bar Stella, l’ex ballerino di Amici si appresta a consolidare la sua presenza nella televisione pubblica tornando su Rai Due con un programma in prima serata e che andrà in onda durante le feste, martedì 26 dicembre. Da Natale a Santo Stefano sarà il titolo dello show, che ha tutti i numeri per poter essere un grande successo. E a proposito del nuovo programma di De Martino, nelle ultime ore è trapelata una notizia bomba riguardo una sua super ospite: Maria De Filippi.

Maria De Filippi ospite di Stefano De Martino

Come anticipato, stando a un rumor trapelato da DavideMaggio.it, Stefano De Martino ha scelto di giocarsi la carta vincente per il suo prossimo show su Rai Due: Maria De Filippi, la donna alla quale deve tutto e che lo ha letteralmente lanciato nel mondo della televisione. D’altronde la conduttrice fino a ora ha sempre sostenuto l’ex alieno di Amici in tutto il suo percorso artistico e non poteva esimersi dal farlo anche in questa importante occasione.

Ecco quindi che la De Filippi sarà eccezionalmente ospite di Rai Due: “La conduttrice si è concessa un’incursione in Rai per riabbracciare il ballerino lanciato da Amici. Pochi minuti che potranno fare da volano per l’inedita operazione targata De Martino”, si legge sul noto sito di gossip. Una giusta osservazione dal momento che è evidente come la presenza di Maria De Filippi potrebbe giovare parecchio agli ascolti dello show dell’ex marito di Belén Rodriguez.

E a proposito della showgirl argentina, sul web c’è già chi ha dato una sua chiave di lettura circa la partecipazione di Maria De Filippi allo show e che riguarda proprio Belén Rodriguez. Stando alle voci di corridoio, la comparsata della conduttrice di Amici sarebbe da interpretare come segnale di vicinanza nei confronti dell’ex ballerino. Quasi come se la De Filippi avesse voluto così schierarsi dalla parte di De Martino nella vicenda che lo vede protagonista insieme alla sua ex moglie, probabilmente anche in favore della profonda e importante amicizia che li lega da anni.

Ovviamente si tratta di speculazioni e di pettegolezzi ma si tratta comunque di una possibilità che non è da escludere del tutto.

“Da Natale a Santo Stefano”: i dettagli noti

Come anticipato, il nuovo show di Stefano De Martino andrà in onda in prima serata e sarà caratterizzato dalla presenza di numerosi ospiti, musica e spettacolo. Insomma, un vero e proprio varietà che si prospetta essere un successone. “Si intitola, giocando sul mio nome, ’Da Natale a Santo Stefano,’ come il celebre modo di dire sulle cose che durano poco”, aveva dichiarato lo stesso de Martino nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Un’occasione per il presentatore di festeggiare l’onomastico insieme alla sua “famiglia televisiva”: “Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo”. Si tratterà quindi di una grande festa nella famiglia di Rai 2, che da alcuni anni ha accolto tra le sue braccia Strano De Martino. Naturalmente, sarà anche un’occasione perfetta per scacciare definitivamente lo spettro del gossip che lo ha letteralmente investito in seguito alle dichiarazioni rilasciate sul suo conto da parte dell’ex moglie.

Queste sono al momento le poche anticipazioni del programma ma mancano ancora 10 giorni e ovviamente tutto può succedere. Una cosa è certa però, i telespettatori sono in fibrillazione non vedono l’ora di sapere chi saranno i prossimi ospiti su cui punterà il conduttore.