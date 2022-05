De Martino conquista Le Iene: Belen lo annuncia così, Teo la stuzzica

Stefano De Martino è stato ospite a Le Iene, ma non come il pubblico avrebbe voluto. Si è creata tanta attesa nel pomeriggio, dopo che si è diffusa la notizia della presenza di Stefano nel programma condotto da Belen Rodriguez. Eh sì, tanti si aspettavano di vederli insieme in televisione come coppia dopo l’ennesimo ritorno di fiamma, fino a oggi non ancora ufficializzato. Non lo hanno fatto stasera a Le Iene, dove non sono neanche apparsi insieme in video.

Belen e Stefano a Le Iene si sono incrociati di sicuro dietro le quinte. Nel pomeriggio infatti il conduttore si vedeva entrare nel camerino della Rodriguez proprio tra le stories su Instagram di lei. Il primo accenno alla presenza di De Martino è arrivato poco dopo l’inizio della puntata, l’ultima di questa stagione. A Fare il suo nome è stato Teo Mammucari, che ha affermato di aver visto dietro le quinte Stefano e ha spiegato una teoria tutta sua sul perché non entrasse in studio. L’ha esposta parlando con Belen: “Ha paura di entrare, perché è il terzo incomodo!”.

Il momento di Stefano è arrivato poco dopo le undici di sera e il pubblico ha scoperto il motivo della sua presenza. Perché De Martino era a Le Iene? Semplice: ha fatto un monologo, un momento ormai caratteristico delle puntate del programma di Italia 1. Ad annunciarlo è stato proprio Belen, con queste parole: “Una persona che conosco abbastanza bene, la condivido anche con voi”. Il monologo di Stefano era incentrato su quanto sia bello essere normali.

Dopo De Martino c’è stato un altro monologo, quello di Eleazaro Rossi in cui si chiedeva cosa potesse mai avere meno dello stesso Stefano. Su questo punto ha giocato anche Mammucari al termine dei monologhi e si è divertito a stuzzicare Belen su De Martino. Teo ha chiesto direttamente a lei cos’ha Stefano più degli altri. La Rodriguez se l’è cavata così: “Eeeehh… è molto simpatico!”.

La presenza di Stefano De Martino a Le Iene ha convinto per il monologo, ma allo stesso tempo ha deluso le aspettative. Per esempio su Twitter c’è chi ha fatto notare che tanti si aspettavano il suo arrivo a Le Iene per ufficializzare il ritorno di fiamma con Belen e invece non è successo.