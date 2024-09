De Martino beccato con una donna: con loro c’è Santiago, dettagli

Stefano De Martino è l’uomo del momento. Lo scorso 2 settembre, ha debuttato al timone di “Affari Tuoi”, raccogliendo l’importante eredità lasciata da Amadeus. Fino ad ora, l’ex ballerino è riuscito ad ottenere ascolti record, addirittura sorpassando il conduttore passato al Nove. Nonostante alcune critiche, come quelle di Selvaggia Lucarelli o Aldo Grasso, De Martino sembra conquistare sempre di più l’approvazione del pubblico a casa. Se dal punto di vista professionale sta vivendo un momento d’oro, come vanno invece le cose nella vita privata dello showman?

Con l’inizio di questa nuova avventura ad Affari Tuoi, sembrava che Stefano fosse concentrato esclusivamente sul lavoro e il figlio Santiago. L’ex allievo di Amici è single da diverso tempo, non avendo avuto nessuna relazione ufficiale dopo (l’ennesima) rottura con Belen Rodriguez, avvenuta circa un anno e mezzo fa. Tuttavia, sembrerebbe essere entrata una nuova donna nella vita di De Martino.

Il settimanale Diva e Donna ha infatti beccato il conduttore in compagnia di una misteriosa donna bionda. Dopo la prima settimana di lavoro negli studi Rai di Roma, l’ex ballerino ha voluto godersi un weekend di relax in Liguria, precisamente tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Insieme a lui, sono apparsi anche alcuni amici, il figlio Santiago e una donna bionda con la quale pare esserci un feeling particolare. I due sono stati paparazzati mentre si abbracciavano su una panchina, mandando in tilt il gossip.

In un primo momento, Stefano è stato fotografato mentre camminava accanto a lei, per poi sedersi insieme su una panchina e abbracciarla. Secondo quanto riportato dal settimanale, tra i due sembrava esserci una grande intesa, che fa pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Inoltre, tutto è avvenuto sotto gli occhi del figlio Santiago, il che invece suggerisce che tra loro potrebbe già esserci una notevole confidenza. A proposito di Santiago, De Martino è stato paparazzato anche dai fotografi di Chi, mentre aiutava il figlio a trasferirsi nella nuova casa di mamma Belen, sempre a Milano.

Ad ogni modo, è necessario sottolineare che queste rimangono solamente indiscrezioni e supposizioni da prendere con le pinze. Infatti, non ci sono conferme sul reale legame tra Stefano De Martino e la donna con cui è stato avvistato, né tantomeno sull’attuale situazione sentimentale del conduttore di Affari Tuoi.