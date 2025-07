De Lellis: il racconto senza filtri commuove ma nasconde qualcosa

Alle volte sembra quasi che le influencer attraversino tutte gli stessi step. Diventano famose per un colpo di fortuna e/o per qualche intuizione geniale. Poi, chi è più scaltra, prosegue con un certo successo la carriera e ne trae non pochi profitti. Ma c’è un momento che accomuna moltissime di loro. Stiamo parlando proprio della gravidanza. Queste giovani donne strutturano la loro carriera plasmandola sulle loro vite. Ciò significa che, quando restano incinte, la loro carriera vira velocemente verso questa nuova realtà. Un esempio fra tutte: Giulia De Lellis. La ragazza, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha costruito il suo successo grazie al favore del pubblico e ai suoi modi schietti e diretti. Oggi Giulia gestisce un’azienda florida e continua con una certa efficacia la sua comunicazione sui social. Da quando, però, è rimasta incinta qualcosa è cambiato.

Accadde lo stesso anche per Chiara Ferragni. Quando rimase incinta per la prima volta. Queste donne sono molto corteggiate dai vari brand e, in gravidanza, vengono scelte per pubblicizzare oggettistica e moda legata all’argomento. D’altronde chi meglio di loro? E’ vero. Ma è altrettanto vero che “l’inciampo” è dietro l’angolo. Infatti se vi ricordate bene, Chiara Ferragni fu presa di mira, al tempo, per una pubblicità specifica. L’influencer di Cremona esagerò con la mole di sponsorizzazioni e arrivò a pubblicizzare anche il latte in polvere. Il fatto generò uno scandalo etico perché in qualche modo denigrava l’allattamento esclusivamente materno in favore di quello artificiale. La Ferragni fu costretta a rimuovere la pubblicità e forse, già in quel momento, avrebbe dovuto ragionare a freddo sul modus operandi di chi seguiva il marketing della sua azienda. Ma questa è un’altra storia.

Giulia De Lellis: il racconto della sua gravidanza e gli sponsor strategici

Giulia De Lellis è un personaggio differente da quello della Ferragni. Dal punto di vista lavorativo non ne sbaglia una. Anzi, potrebbe persino insegnare qualcosa alla Ferragni per quanto riguarda la gestione della propria azienda. E soprattutto riguardo gli aspetti più commerciali. E’ quindi molto probabile che l’ex corteggiatrice non si perda in sponsor sbagliati e che la sua strategia sia studiata ad hoc. La De Lellis, al momento, alterna video mirati a pubblicizzare oggetti per bebè ai racconti della sua esperienza personale. Ma non mancano mai tutorial di make up e sulla cura della pelle. Cosa fa in buona sostanza Giulia? Accontenta tutti.

Giulia e Tony Effe: “Lui voleva subito un bebè ma io ho voluto aspettare…”

In uno degli ultimi video pubblicati racconta nei dettagli la sua gravidanza. Specificando persino che Tony Effe avrebbe voluto subito avere un figlio con lei e che sia stata proprio Giulia a mettere un freno a questa idea all’inizio. Poi rivela che il bebè ha impiegato un po’ di tempo ad arrivare e quindi consola tutte le coppie che stanno cercando una gravidanza che, al momento, non arriva. Giulia capisce come comunicare e questa è la sua forza. E’ il motivo per cui a Uomini e Donne ha avuto quel successo immediato. Ed è la ragione per cui, a differenza della Ferragni che non riesce a cambiare, Giulia si modifica in base alle esigenze del momento e ne esce, quasi sempre, vincitrice.