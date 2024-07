De Lellis e De Martino: flirt in corso? discorso top secret li sgama

Non si fermano gli scoop riguardanti Giulia De Lellis. Al matrimonio di Cecilia Rodriguez la bella influencer sembrava essere contesa tra Tony Effe e Andrea Damante. Poi è uscito fuori che lei e Tony avessero fatto una furiosa litigata. Poi sembrava che il flirt col rapper fosse iniziato già ad aprile. Insomma mentre è ancora calda la notizia di lei e Tony spunta un terzo possibile flirt. E questa volta lo scoop, se vero, è decisamente forte. Sembra infatti che la De Lellis abbia una liaison in corso con Stefano De Martino.

Va detto che quella con Tony Effe probabilmente era solo una fase di divertimento. E questo valeva per entrambi. Sia Giulia che il cantante romano non avevano intenzioni serie. Ma con Stefano De Martino le carte in gioco cambiano decisamente. Ma procediamo con ordine. La segnalazione è arrivata da VeryInutilPeople. Sulle storie Instagram viene pubblicata una conversazione secondo la quale delle fonti vicine alla De Lellis raccontano di un flirt in corso tra lei e l’ex ballerino di Amici.

Giulia De Lellis e Stefano De Martino: storia vera o fake clamoroso?

“Non so se è vero ovviamente!” specifica VeryInutilPeople prendendo le distanze dalla notizia appena riferita. Potrebbe infatti essere frutto di fantasia e poi specifica: “E’ una conversazione tra due persone dove una riferisce all’altra di aver captato un discorso top secret tra persone molto vicine a Giulia De Lellis”. Chissà se il discorso ascoltato è avvenuto proprio durante il matrimonio dell’ex cognata di lui. Ci vorrà tempo perché i due, se fosse vero, vengano allo scoperto. Anche perché bisognerà assistere anche alla reazione della famiglia Rodriguez.

Certo è che se i due avessero realmente un flirt in corso presto assisteremo ad altre prove. Il faro del gossip si è acceso e i paparazzi si saranno già diramati alla ricerca di foto peccaminose da gettare in pasto al web. Non resta che attendere fiduciosi la prossima mossa della bella influencer per capire se proseguirà verso la scena rap romana o se preferisca dirigersi verso nuovi orizzonti più a sud.