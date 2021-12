De Filippi, Signorini e Amadeus: i programmi più social nel 2021, chi vince

By

Qual è il programma più commentato sui social nel 2021? A stilare la classifica italiana ci ha pensato Talkwalker con la rilevazione quotidiana della Social Tv, basata su 45 emittenti. Secondo quanto riporta TvBlog, i numeri più alti li ha fatti quest’anno Maria De Filippi. Con Amici ‘Queen Mary’ ha decisamente battuto Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip. Bisogna, però, sottolineare che la classifica non si basa sul periodo totale di messa in onda di ogni singola trasmissione.

Usando la piattaforma Social Content Rating, la multinazionale di Social e Consumer Intelligence ha il compito di monitorare il mercato italiano, per quanto riguarda il mondo del web. In particolare, si occupa di controllare le interazioni sui social network, che hanno a che fare con i vari programmi televisivi e con lo streaming provider.

Ecco nel dettaglio i dati segnalati che riguardano dall’1 gennaio al 15 dicembre 2021. Va considerato che i numeri rappresentano il totale delle interazioni social del 2021, senza il calcolo sul numero delle puntate e quindi il periodo di messa in onda.

Amici di Maria De Filippi in 183 puntate 152.374.000 interazioni (4.139.000 su Facebook, 121.614.000 su Instagram, e 26.053.000 su Twitter) Grande Fratello Vip in 41 puntate 104.673.000 interazioni (23.159.000 su Facebook, 20.139.000 su Instagram e 1.908.000 su Twitter) Che Tempo Che Fa in 31 puntate 45.268.000 interazioni (23.159.000 registrate su Facebook, 20.139.000 su Instagram e 1.908.000 su Twitter) Festival di Sanremo in 5 puntate 36.067.000 interazioni (3.459.000 su Facebook, 21.150.000 su Instagram e 11.350.000 su Twitter)

Il discorso sarebbe ben diverso se i dati dei programmi più social si basassero sul numero di puntate. In questo caso, al primo posto ci sarebbe sicuramente Amadeus con il Festival di Sanremo, seguito in ordine da GF Vip, Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, Ballando sotto le stelle con Milly Carlucci, l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi e Amici.

Per quanto riguarda, invece, i programmi andati in onda sulle piattaforme streaming più seguite senza alcun dubbio ha regnato Fedez. Al primo posto vi è The Ferragnez e al secondo LoL – Chi ride è fuori, entrambi trasmessi su Prime Video. Al terzo posto si è piazzata la serie tv Netflix di successo, La Casa di Carta. Ecco i dati.