De Devitiis e Ruggeri, rumor: lui invaghito di una Big di Sanremo

Poco tempo fa è uscita la notizia che le due Iene Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri fossero tornati single. Era stata proprio Veronica a fare una storia su Instagram. La Iena ci teneva ad essere sincera con il proprio pubblico ed ha quindi confermato la rottura. Nessuno si è domandato se ci fosse un motivo scatenante. Dalle parole della Ruggeri sembrava infatti che i due fossero giunti ad una scelta di comune accordo. Ma è davvero così?

Amedeo Venza pochi minuti fa ha lanciato una notizia bomba sui suoi profili social. Sembra infatti che il motivo della rottura tra De Devitiis e Ruggeri sia proprio un personaggio famoso. Nello specifico si tratta di una cantante molto conosciuta, ovvero Rose Villain. Sembra infatti che lui stia corteggiando insistentemente la bella cantante e che si sia preso una sonora cotta. Inoltre vari rumors raccontano che sia lui che la sua ex Ruggeri abbiano cancellato molti commenti dei followers. In questi commenti si parlava di una presunta fuga insieme a Roma tra Rose Villain e la Iena Nicolò.

De Devitiis e Rose Villain, galeotto fu il servizio alle Iene!

A maggio nel programma de Le Iene è stato mandato in onda un servizio in cui Rose Villain veniva intervistata. Indovinate chi era a farle le domande? E già! Era proprio Nicolò De Devitiis che era volato a New York per intervistare la cantante. I due trascorsero 48 ore insieme in America raccontandosi con una certa intimità. Addirittura riproposero la famosa scena al ristorante del film “Harry ti presento Sally”. Nel servizio i due non nascondono una certa simpatia reciproca e sembrano divertirsi molto.

A seguito della notizia molti hanno ricordato che Rose Villain è sposata con Andrea Ferrara (meglio noto come Sipxm) che oltre ad essere suo marito è anche suo producer. Amedeo Venza specifica che ci sarebbe un corteggiamento serrato da parte di De Devitiis ma che non si sa se lei abbia ceduto. Alcuni commenti, poi cancellati, lasciano intendere di sì e riportano quanto segue: “Erano una bella coppia dopo che ha fatto quello che ha fatto con Rose Villain“. Non sappiamo se le voci che circolano sul web siano vere. Attendiamo evoluzioni a riguardo per capire se questa notizia porterà allo scioglimento di un’altra coppia.