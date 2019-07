Dalla De André a Ilaria di Temptation Island: tutte pazze per il vestito Mangano

Temptation Island, Ilaria al falò indossa lo stesso vestito di Francesca De André

Vi è sembrato di conoscere già il vestito viola e giallo di Ilaria a Temptation Island? Non vi siete sbagliati, almeno se siete anche spettatori di Live Non è la d’Urso. Il vestito di Ilaria Teolis della quarta puntata di Temptation Island è lo stesso che ha indossato anche Francesca De André quando ha affrontato le cinque sfere insieme a Gennaro Lillio. Un vestito che pare stia spopolando tra i personaggi televisivi e non. Su Instagram infatti ci sono anche altre influencer che hanno scelto lo stesso vestito viola e giallo da sfoggiare in uno dei tantissimi scatti postati sul proprio profilo. Vi siete chieste di che marca potrebbe essere? Siete intenzionate ad acquistarlo o siete curiose di sapere dove trovarlo? Ci pensiamo noi!

Il vestito viola e giallo di Ilaria a Temptation Island è firmato Mangano

L’abito della De André e di Ilaria a Temptation Island è firmato Mangano. Si tratta di un abito lungo di colore viola e giallo. Ha uno spacco molto ampio ed è aperto anche sul petto, con delle rouches ad arricchirlo. Si chiama abito Zahina, così potrete infatti cercarlo su internet. Il costo? Quasi cinquecento euro, ma adesso riuscirete a trovarlo anche in saldo sul sito Mangano. Ecco la descrizione dell’abito: “Abito lungo in georgette a vita alta con ampio spacco, corpino incrociato e giochi di doppie rouches, creano asimmetrie iper-femminili sul corpino. I giochi di trasparenze dati dalla gonna sfoderata conferiscono all’abito l’allure iper-femminile. L’abito è completato dalla culotte a vita alta a fasciarne il punto vita”.

Non solo De André e Ilaria, ecco chi altro ha indossato il vestito Mangano

Francesca De André lo ha scelto per Live, Ilaria per il falò a Temptation Island ma non sono le uniche. Anche Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne e oggi influencer, ha indossato lo stesso vestito Zahina Mangano e si vede infatti nella foto che vi alleghiamo qui sotto.