Daydreamer anticipazioni 28 maggio: Can e Sanem sposi

La popolare soap opera Daydreamer – Le ali del sogno volge ormai al termine. L’appuntamento di venerdì 28 maggio 2021 – in onda alle 16,30 circa su Canale 5 – rappresenta infatti l’ultima puntata della serie tv che ha appassionato i telespettatori italiani per un anno intero.

Come finisce la storia d’amore tra Can e Sanem? A rivelarcelo sono come sempre gli spoiler che annunciano un happy ending per i nostri beniamini. Ma non prima di qualche altro piccolo contrattempo e colpo di scena, che aumenterà ancor più la tensione.

Dopo la dichiarazione d’amore fatta dal fotografo alla scrittrice alla stazione ferroviaria, i due sono ritornati insieme più innamorati che mai. Il giorno dopo, però, nelle prime ore della mattinata a Divit succede qualcosa di inaspettato, ma tanto atteso.

Durante la prima colazione, infatti, nella mente del figlio di Aziz riaffiorano i ricordi. Quali? Tutti quelli che aveva rimosso dopo l’incidente, cioè quelli riguardanti Sanem e l’ultimo anno passato insieme. Can è sorpreso e ne parla ad Emre, quindi si reca dal dottore per capire cosa sia successo.

Senza tanti giri di parole il medico lo rassicura dicendo che non c’è dubbio sul fatto che Sanem sia la sua medicina. Divit però vuole aspettare il momento giusto per dirlo a Sanem. Con la complicità di Emre, Can organizza una cena a casa sua.

Alla cena sono stati invitati anche Mevkibe, Nihat, Melehat e ovviamente tutto il gruppo degli amici e colleghi della Fikri Harika. Per l’occasione Can si cimenta nella preparazione delle kofte, una prelibatezza della cucina turca; una pietanza che cela però dietro un aneddoto avvenuto proprio con la Aydin.

Sanem infatti molto tempo prima aveva preparato per Can delle kofte talmente piccanti che erano assolutamente immangiabili. Can però per non dispiacere alla sua fidanzata le mangiò tutte. Durante la cena, Can invita Sanem a mangiare le kofte alterate con tanto peperoncino.

Mentre la Aydin mangia le kofte, Can le fa capire di aver riacquistato la memoria. Tutti festeggiamo il grande evento, ma ancora le sorprese non sono finite. Durante la serata, Can chiede la mano di Sanem. La ragazza accetta, anche se prima Divit dovrà chiedere la sua mano secondo tradizione.

Dopo essere andato a casa Aydin, Can chiede la mano di Sanem a Nihat, che accetta. Can e Sanem si sposano e hanno tre gemelli. Gli stessi che erano stati sognati sia dal fotografo che dalla scrittrice. La famiglia continua a vivere alla tenuta ed è molto felice.