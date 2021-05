Daydreamer anticipazioni 26 maggio: Can ci riprova, Sanem lo rifiuta

Ultime puntate della popolare soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno. Le anticipazioni rivelano che nell’episodio in prima tv di mercoledì 26 maggio 2021 – alle 16,30 su Canale 5 – Can va al negozio di Nihat per convincere Sanem ad andare alla festa di Ayça.

La Fikri Harika ha ottenuto il prestigioso incarico della campagna pubblicitaria della WomanArt. Per l’occasione Ayça ha organizzato un party per festeggiare i vincitori. Una festa a cui non può certo mancare l’ospite d’onore, ovvero Sanem Aydin.

Le creme che produrrà la WomanArt sono le creme speciali di Sanem. La giovane Aydin però dopo aver avuto l’ultimo faccia a faccia con Can, sembra intenzionata a chiudere definitivamente con Divit e con tutto quello che lo collega, direttamente o indirettamente, a lui.

Sanem è tornata al quartiere a casa dei genitori Nihat e Mevkibe. Ha chiuso con la produzione delle creme e con il lavoro all’agenzia. Ora vuole aiutare il padre alla drogheria, apportando qualche modifica ed innovazione. Tra le tante anche il servizio a domicilio e l’utilizzo del pos per i pagamenti.

Per velocizzare le consegne Sanem acquista uno scooter, di cui è molto gelosa. Al ritorno dalle consegne la scrittrice intravede Can su una panchina prospicente il Bosforo. La vista di Can la distrae dalla guida e la porta a cadere rovinosamente per terra.

Sanem viene soccorsa immediatamente da alcuni passanti. Anche Can si accorge dell’incidente, ma appena capisce che la ragazza coinvolta è proprio la Aydin entra nel panico e cerca di aiutarla in tutti i modi. Sanem però inizialmente finge di non conoscerlo, poi rifiuta categoricamente il suo aiuto.

Emre chiede a Can di convincere Sanem a partecipare alla festa di Ayça. Divit è così costretto a ritornare al negozio per ufficializzare l’invito alla scrittrice. Nonostante le insistenze, Sanem rifiuta senza alcun indugio. Ma la stessa non sa che CeyCey e Muzo hanno escogitato un piano B per condurla comunque al party.

Convinta di are l’ennesima consegna, Sanem giunge a casa di Ayça. La giovane Aydin è quindi costretta ad intrattenersi un po’. Prima di andare via, Can e Sanem parlano a cuore aperto del loro rapporto. La giovane scrittrice ritiene che Divit sia una persona che desidera solo la libertà, ma che non è lui il suo albatro.

Per conoscere cosa succede tra Can e Sanem non rimane quindi che vedere il prossimo appuntamento con Daydreamer – le ali del sogno. In alternativa è possibile rivedere tutte le puntate della popolare soap opera turca, collegandosi al sito internet Mediaset Play Infinity.