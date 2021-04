Daydreamer anticipazioni 21 aprile: la partenza di Sanem addolora Nihat

I genitori di Sanme continunano a non accettare la decisione della figlia di lasciare Istanbul per un lungo periodo con Can Divit.

La popolare soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno prosegue la sua messa in onda con un nuovo imperdibile appuntamento mercoledì 21 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Le anticipazioni del nuovo episodio annunciano che i telespettatori assisteranno a più di un colpo di scena.

La protagonista principale di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della commedia romantica turca) Sanem Aydin ha deciso di non lasciarsi condizionare dal parere dei genitori. Nihat e Mevkibe, infatti, sono molto preoccupati per la figlia. Non solo non vedono di buon occhio il suo ritorno di fiamma con Can, ma anche trovano inappropriato il loro allontanamento da Istanbul.

La scrittrice però decide di seguire il suo cuore, nonostante tutto. Prima di fare il tanto desiderato viaggio in barca fino alle Galapagos, Sanem chiede a Can di insegnarle i primi rudimenti di nautica. Grazie alla sua formidabile memoria fotografica, la ragazza riesce a replicare tutto.

L’allontanamento dei due protagonisti di Daydreamer – le ali del sogno da Istanbul sarà piuttosto lungo. La coppia, infatti, ha deciso di passare due anni lontani dalla loro amata Turchia e dai loro affetti. Nei loro progetti, superato questo lungo periodo, il ritorno a casa, quindi le nozze e l’allargamento della famiglia.

Il desiderio di allontanarsi da Istanbul per vivere nuove pagine felici della loro esistenza insieme è per Can e Sanem di gran lunga superiore ad ogni altra cosa. I loro piani non sono neanche scalfiti o fermati dall’arrivo alla tenuta di un ricco e famoso imprenditore, proprietario di un’azienda di cosmetici.

L’uomo racconta di essersi imbattuto per caso nelle creme contraffatte da Cemal, che in realtà erano di Sanem. Apprezzatene la qualità, ha quindi deciso di comprare il brevetto da Sanem. Però per la messa in produzione, almeno nelle prime fasi, necessità la presenza della profumiera in laboratorio.

Dopo essersi consultati, per Can e Sanem la risposta è chiara e anche molto veloce da prendere. Ringraziano sinceramente il loro interlocutore per l’offerta ricevuta, ma rifiutano. Il loro sogno vale più di qualsiasi offerta a 6 zeri. Nulla sembra quindi impedire che i nostri beniamini possano realizzare finalmente i loro progetti.

Mevkibe e Nihat riusciranno a cambiare idea? Per sapere qual è il sequel della narrazione non rimane quindi che collegarsi mercoledì 21 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere tutte le puntate della popolare soap opera turca in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play.

Sempre sullo stesso portale i telespettatori e fan di Can Yaman possono trovare anche tutte le puntate di un’altra serie tv in cui è protagonista la star turca, ovvero Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. In quest’ultima soap, Yaman veste i panni di Ferit Aslan al fianca della talentuosa attrice Ozge Gurel.