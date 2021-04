Daydreamer anticipazioni 2 aprile: Sanem svela il suo segreto a Can

La popolare soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, Daydreamer – le ali del sogno, torna venerdì 2 aprile alle 16,45 circa su Canale 5 con un nuovo appuntamento. Mentre Emre e Leyla continuano a discutere a causa del lavoro della ragazza, alla tenuta Sanem continua a cercare il suo anello.

Dopo la proposta di matrimonio, Sanem chiede a Yigit di stargli alla larga per un bel po’ di tempo. La ragazza ha infatti bisogno di metabolizzare quanto accaduto. Nel frattempo Can cerca di scoprire se Sanem ha ritrovato la sua collana, che lui ha abilmente sottratto e nascosto.

La storia d’amore tra Aziz e Mihraban incomincia a scricchiolare. La donna teme che il suo compagno sia ancora innamorato dell’ex moglie, Huma. Le due donne sono sempre state in competizione e rivali in amore. Le continue scenate di gelosia di Mihraban però non piacciono ad Aziz, che cerca solo pace e serenità.

Anche il matrimonio di Emre e Leyla vede un momento di difficoltà. I due sposini sono sempre più oberati di lavoro. Così facendo però non riescono più a trovare dei momenti da vivere insieme. La tensione tra i due è quindi alle stelle, provocando quindi continue liti, che fanno temere un’imminente rottura.

Nel frattempo alla tenuta Deren chiede a Can e Sanem di recarsi in città per noleggiare i vestiti d’epoca che devono indossare i ragazzi per la realizzazione dello spot pubblicitario. Mentre sono in macchina però Sanem incomincia a parlare ad alta voce con la sua voce interiore. La scrittrice decide però di confidare questo suo segreto a Can.

Il fotografo non era mai stato messo a conoscenza di questa peculiarità della Aydin, ma non sembra particolarmente sorpreso. Sanem, infatti, è sempre stata molto particolare e unica nel suo genere. Can ama la scrittrice anche per questi lati del suo carattere, che rendono i momenti passati con lei sempre molto emozionanti ed interessanti.

Con Sanem, insomma, non ci si annoia mai. La ragazza è infatti piena di risorse che rendono la sua vita e quella di chi gli sta intorno sempre molto emozionante. I ragazzi riescono ad affittare dei vestiti per lo spot delle creme a poco prezzo. Il loro budget è ridottu, ma la loro creatività ed estro sono davvero tanti.

Per conoscere come prosegue la narrazione di Daydreamer – Le ali del sogno non rimane quindi che collegarsi venerdì alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere la puntata, collegandosi al portale web di Mediaset Play.