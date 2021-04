Daydreamer anticipazioni 19 aprile: Nihat e Mevkibe in ansia per Sanem

Sanem continua a non dire la verità ai genitori circa il suo ritorno di fiamma con Can. Nihat e Mekvibe sono molto preoccupati per la figlia.

Occhi puntati sui protagonisti della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno che sono chiamati ad affrontare nuovi problemi ed eventi drammatici, destinati a cambiare completamente lo storytelling. Nell’appuntamento di inizio settimana, in onda alle 16,40 circa su Canale 5, Nihat e Mekvibe sospettano che Sanem e Can siano tornati insieme.

Le anticipazioni della popolare soap opera turca rivelano che la giovane scrittrice non riesce ancora a dire la verità ai genitori circa il ritorno di fiamma con Can. Il giudizio di Nihat e Mekvibe è da sempre molto importante e determinante per Sanem. Infatti, la Aydin sa quanto la notizia potrebbe preoccupare e sconvolgere i propri cari.

Mentre Can e Sanem si trovano a fare una passeggiata in barca sul Bosforo arriva la telefonata di Mekvibe. Ancora una volta Sanem nasconde ai genitori la verità. Ma sia Nihat che la moglie ormai comprendono che la situazione tra Divit e la figlia è cambiata, quindi per loro aumenta l’ansia e la preoccupazione.

Nihat si domanda come mai la figlia sia sulla barca di Can, visto che il fotografo l’aveva venduto tempo addietro. Domanda legittima, che suscita nei genitori di Sanem un altro interrogativo, cioè quello di chi ha finanziato l’acquisto della barca visto e considerato che i Divit non hanno più a disposizione tanto denaro?

La risposta è del tutto evidente. L’unica che può avere una tale somma a disposizione è Sanem. In effetti la giovane scrittrice ha chiesto un anticipo all’editore americano e con tale somma ha ricomprato la barca del fotografo. Un acquisto fatto con un obiettivo preciso, cioè quello di ridare a Can la possibilità di scegliere se rimanere o salpare nuovamente.

Insomma, se da un lato la scrittrice ha lasciato a Can la scelta di starle accanto sentendosi non in gabbia, ma libero, dall’altro Mekvibe e Nihat sono molto preoccupati per le sorti della figlia. Can è si un bravo ragazzo, ma anche l’uomo che ha portato Sanem alla disperazione. Tanto che la stessa ha avuto bisogno di cure ospedaliere durante la loro separazione.

Mentre sono in barca Can e Sanem parlano anche del loro futuro e del sogno di viaggiare per il mondo. Allontanarsi da Istanbul e aprirsi a nuove esperienze è infatti la loro priorità. I due sono pronti per scrivere un nuovo capitolo della loro romantica storia d’amore. Sanem sembra comunque assecondare le proposte di Can.

Unico ostacolo a questi loro progetti sono però Nihat e Mekvibe. Per sapere come va a finire non rimane che collegarsi lunedì 19 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Oppure in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play.