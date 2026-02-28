Dayane Mello è “incinta”, il retroscena e chi sarebbe il futuro papà

Dayane Mello al centro del gossip. Nelle scorse ore si è fatta strada un’indiscrezione curiosa sulla modella brasiliana che il 27 febbraio ha spento 37 candeline, festeggiando con la figlia Sofia (11 anni), nata dalla relazione con il modello Stefano Sala. A proposito di frutti d’amore, si mormora che l’ex gieffina vip sia incinta. Tra i suoi numerosi fan c’è chi ha notato un pancino sospetto. Ad alimentare ulteriormente la voce ci ha pensato la gossippara campana Deianira Marzano, la quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui ha riferito ciò che le ha spifferato una sua fonte. “Confermo, Dayane è in dolce attesa”, ha dichiarato tale ‘gola profonda’.

Chi è il fidanzato di Dayane Mello

Per il momento Mello non ha né confermato né smentito il retroscena relativo alla sua presunta gravidanza. Ammesso e non concesso che sia in dolce attesa, chi sarebbe il futuro neo papà? La modella sarebbe legata da oltre un anno a Vincenzo Dolce, pallanuotista salernitano 31enne della nazionale italiana. I due non sono mai usciti ufficialmente allo scoperto, ma sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che stiano vivendo una storia d’amore. Una relazione coltivata con massimo riserbo e lontana dai riflettori fastidiosi del gossip.

Gli amori della modella brasiliana

Dayane è finita svariate volte al centro della cronaca rosa. Dal 2008 al 2012 ha avuto una love story con l’ex tennista cileno Nicolás Massú. Ha poi incontrato il modello Stefano Sala a cui è rimasta legata fino al 2017. Nel 2014 l’allora coppia ha accolto la figlia Sofia. Terminato il rapporto con Sala, Mello ha partecipato a L’Isola dei Famosi dove ha conosciuto Stefano Bettarini, arruolato dal reality nel ruolo di inviato. I due, finito il programma, ebbero un breve e intenso flirt.

Dal 2017 al 2019 riecco Dayane nel frullatore del gossip per la relazione con Carlo Gussalli Beretta, il quale si è successivamente fidanzato con Giulia De Lellis. Oggi fa coppia fissa con Melissa Satta. Dayane, inoltre, quando partecipò al Grande Fratello Vip nel 2021, rivelò di aver avuto per anni frequentazioni saltuarie con Mario Balotelli, spiegando di volere molto bene al calciatore bresciano. Si arriva ai giorni nostri, con la voce relativa alla presunta gravidanza della modella.