Dayane Mello e Andrea ancora insieme: baci e complicità, le foto

Dayane Mello e Andrea Turino sono ancora insieme, fidanzati o meno non si sa. Ciò che è certo è che fra loro la fiamma non si è ancora spenta, dopo essersi accesa ormai mesi fa. Il gossip su di loro circola dall’estate scorsa e dopo aver trascorso qualche mese lontani, per la partecipazione di Dayane al reality brasiliano, oggi sono uscite nuove foto. A quanto pare quindi procede bene la frequentazione tra Dayane e l’imprenditore, viste le passeggiate per Milano mano nella mano e i baci in pubblico. Che si fossero accorti dei paparazzi o meno, è chiaro che non hanno alcuna intenzione di nascondersi.

Whoopsee ha beccato il bacio tra Dayane Mello e Andrea Turino e ha pubblicato le foto su Instagram oggi pomeriggio. Pare che i due abbiano trascorso insieme il Capodanno in montagna, dove Dayane era anche con la figlia Sofia e il fratello Juliano. Hanno iniziato il nuovo anno a St. Moritz. Oggi Dayane e Turino si baciano per Milano, ma qualche giorno fa lei ha fatto sapere di non essere innamorata. Magari è ancora presto, ha bisogno di frequentare di più e conoscere meglio Andrea per far scattare il sentimento più grande.

Ma non è tutto, perché si è vociferato pure altro: Dayane avrebbe rifiutato la proposta di fidanzamento di Turino. Il motivo? Non sarebbe ancora pronta a impegnarsi e ad aprire nuovamente il suo cuore. Nonostante tutto ciò, nelle foto sembrano molto affiatati e complici. Forse proprio il Capodanno li ha fatti ritrovare dopo la distanza dovuta al reality A Fazenda. Nelle foto Dayane Mello e Andrea Turino sono mano nella mano, hanno passeggiato per il quadrilatero della Moda a Milano e si sono scambiati baci e abbracci prima di risalire in macchina e andare via.

I sorrisi tra loro lasciano ben sperare e i fan di Dayane sembrano contenti di questo nuovo flirt. Che tanto nuovo non è, dato che se ne parla da luglio 2021. Ma chi è Andrea Turino? Un imprenditore originario della Campania, vive a Caserta dove lavora nell’azienda agricola di famiglia. Tra i suoi hobby c’è anche la musica e fa il dj per passione.