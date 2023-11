Dayane Mello devastante a Verissimo, Toffanin si trattiene a stento

Tra gli ospiti che sabato 4 novembre hanno affollato il salotto di Verissimo, Dayane Mello ha decisamente fatto breccia nel cuore dei telespettatori. La modella brasiliana ha presentato la sua opera prima, intitolata La bambina che dormiva sempre con la luce accesa. Si tratta di un’opera autobiografica, in cui l’ex concorrente del GF VIP si racconta senza filtri e senza glissare sulle parentesi più buie e dolorose della sua vita.

Persino Silvia Toffanin ha trattenuto a stento le lacrime di fronte alle confessioni della 34enne. Dall’infanzia segnata dall’abbandono della madre sino al difficile rapporto con il padre, Dayane si è sbottonata persino sul tentativo di suicidio, compiuto quando era soltanto un’adolescente. “Mi sentivo invisibile – ha confessato la Mello – Io pensavo da un mese e mezzo di ammazzarmi, ma non avevo il coraggio. Poi quel pomeriggio ho cercato le pastiglie di veleno per topi e le ho prese tutte, una per una. Nella notte ho avuto le convulsioni e in ospedale mi hanno fatto la lavanda gastrica. È triste stare in casa propria e sentirsi un’ombra non compresa“.

All’età di 17 anni, Dayane si è trasferita in Cile, dov’è cominciata la sua fortunata carriera nel mondo della moda. Quando si è trasferita in Italia, ha conosciuto l’ex compagno Stefano Sala, padre di sua figlia Sofia. L’ex Vippona ha ammesso di essere molto fiera del rapporto che hanno oggi lei e il suo ex, con cui prende di comune accordo qualsiasi decisione che riguarda la bambina.

Quando Sofia ci vede insieme, vede due genitori che sono stati sempre amici e hanno risolto tutti i loro problemi. Ci tenevo tanto a non fare gli stessi sbagli che ha fatto la mia famiglia.

La morte del fratello Lucas e la rinascita

Nel 2020, quando Dayane si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip, è stata raggiunta da una terribile notizia: suo fratello Lucas Mello ha perso la vita in un incidente stradale. Il dramma è avvenuto nella città di Santa Caterina: la macchina del ragazzo si è scontrata contro un camion. La Mello ha deciso di rimanere nel bunker di Cinecittà perché, a causa della pandemia, non avrebbe avuto modo di raggiungere la sua famiglia in Brasile. Dopo un periodo di profonda depressione, oggi la 34enne è riuscita ad accettare la perdita.

Io lo vivo tutti i giorni, quando metto la sua tuta preferita o ascolto la musica nella sua pen drive. Questo mi fa stare bene. Non voglio più chiudermi nel dolore, perché è stato veramente difficile ritrovarmi.

L’intervista, malgrado i toni tutt’altro che leggeri, ha molto colpito il popolo del web. I commenti sui social sono prevalentemente di ammirazione per la forza e la tenacia della brasiliana. La chiacchierata si è conclusa con un’ultima confidenza, forse inaspettata da una donna tosta come Dayane Mello.

La Toffanin, con gli occhi lucidi, le ha chiesto quale sia il suo sogno nel cassetto. Come fosse una novella Pretty Woman, la modella ha replicato: “Sogno di diventare di nuovo mamma e avere la mia famiglia. Non voglio fare gli stessi sbagli, sono una donna indipendente e rimarrò single finché non troverò qualcuno che mi darà l’amore vero“.