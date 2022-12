“Davvero volevi un figlio?”, la risposta onesta di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si svela con i suoi fan, rispondendo alle loro domande su Instagram. Qui la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti riceve inevitabilmente quesiti legati alla sua gravidanza. Aurora aspetta il suo primo figlio con il compagno Goffredo Cerza. Come sempre, la giovane Ramazzotti non gira intorno alle domande, ma condivide ciò che pensa, anche quando le viene chiesto se avesse pianificato l’arrivo di suo figlio. Ebbene Aurora non aveva progettato niente con il suo Goffredo, ci ha pensato la vita a sorprenderla con questo grande regalo.

Di suo, la Ramazzotti non è una persona che preferisce fare piani sul futuro. Non stavano cercando di avere un figlio lei e Goffredo. Nonostante questo, la coppia è felice di mettere su famiglia.

“Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’, ma comunque ogni fase della vita porta con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante. È talmente grande da necessitare a mio avviso di un po’ di sana incoscienza; non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me”

Questa non è l’unica domanda a cui oggi Aurora Ramazzotti risponde con schiettezza sulla sua gravidanza. Un utente è curioso di sapere se la figlia di Michelle ha paura del parto. Quest’ultima ammette di avercela e anche tanta! “Mi ca*o sotto calcola”, risponde così. Fa, dunque, capire che prova ansia per il momento in cui metterà al mondo il suo primo figlio. D’altronde si tratta di un momento che manda in agitazione la maggior parte delle donne.

C’è anche chi è curioso di sapere quanti chili Aurora ha preso durante questa prima gravidanza. Questa è una domanda che viene posta quasi sempre a chi è famoso nel mondo dello spettacolo ed è appunto in dolce attesa. La giovane Ramazzotti, però, non dà una risposta. La figlia del celebre cantante di Quanto amore sei, in realtà, non conosce attualmente il suo peso attuale.

“Not your dic** (Non sono ca**i tuoi)”, risponde così Aurora. Non solo, aggiunge: “Non mi peso da prima di Natale, credo che mi risparmierò queste vacanze”. La 26enne si sta godendo questi giorni di relax insieme al suo compagno Goffredo Cerza e sembra che anche le nozze siano vicine! Il nuovo anello che Aurora porta al dito ha iniziato a far sperato i fan nei giorni scorsi!

La coppia si trova attualmente nella struttura di QC Terme e Bormio per festeggiare il Capodanno sulla neve. Al fianco della Ramazzotti c’è anche il suo amico Tommaso Zorzi, con cui sta trascorrendo giornate di relax e divertimento, ma anche di allenamento in palestra!