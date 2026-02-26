Davide Donadei: “Uomini e Donne? Ero indebitato”, Maria come una luce divina

Davide Donadei si svela sulla sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista e anche sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Il ristoratore ha passato momento difficili e in uno di questi è arrivata in suo soccorso proprio Maria De Filippi, involontariamente. E tra i due percorsi televisivi, di sicuro l’ex tronista sceglierebbe altre mille volte il dating show del pomeriggio di Canale 5.

Donadei, dopo essere finito al centro dell’attenzione nel caso Signorini-Corona, parla in una nuova intervista per FishTalk, come riporta IsaeChia. Lui stesso ammette che quella che ha da raccontare è “una storia incredibile”. Si tratta dei momenti vissuti prima di essere scelto come tronista. Prima di salire sul Trono, quello stesso anno, era fidanzato con una ragazza di Udine. La pandemia del Covid-19, però, li ha portati verso la rottura definitiva.

Poco dopo, Davide è ripartito con il suo ristorante, ma con “tantissime difficoltà”. Il suo obiettivo, in quel periodo, era quello di non fare danni e chiudere a zero. Ma c’era una situazione economica abbastanza importante e dura da affrontare:

“Avevamo debiti importanti, sui 50-60 mila euro. Abbiamo dovuto buttare tutta la roba, le fatture erano lì, tante cerimonie perse. Gli aiuti dello Stato non erano paragonabili alle spese. Ricordo benissimo l’8 giugno, era un giovedì: chiudiamo la serata a zero. Io batto zero in chiusura. Ero seduto sulle scale del mio ristorante, avevo tanta paura. Torno a casa e mando due foto alla redazione di Uomini e Donne, senza nessuna descrizione. Un selfie e una foto in piedi. Il giorno dopo vengo contattato. Mi mandano un link per fare un video di un minuto e mezzo. Registro questo video un po’ per gioco. Nel tragitto tra il ristorante e casa ricevo tre telefonate. Era Claudio della redazione”

Dopo queste telefonate, è arrivato il primo incontro con la redazione, a Roma. Dopo di che: “Alle 4:30 del mattino trovo una Mercedes sotto casa. Mi portano a Roma. Entro in una stanza, aspetto. Si apre la porta scorrevole ed entra Maria”. Un po’ come una luce divina, è arrivata la De Filippi. La padrona di casa gli ha fatto sapere che avrebbero aperto un sondaggio per scegliere il nuovo tronista e da lì è iniziata questa emozionante avventura, terminata con la scelta. Alla fine, Davide ha scelto Chiara Rabbi, con la quale la relazione si è conclusa fuori dopo due anni di convivenza.

Chiaramente l’esposizione mediatica gli ha dato modo di riprendersi economicamente. A quel punto, è arrivata l’esperienza del Grande Fratello Vip 7, entrando nella Casa quando a tre mesi e mezzi dalla finale. Per lui è stato un percorso “incredibile” e già dopo 20 giorni pensava che fosse dura restare lì, in quanto ormai si ritrovava distaccato dalla realtà.

“Io avevo dimenticato le canzoni di Ultimo, di Vasco. Si crea una membrana. È un esperimento sociale. Ci svegliavano alle 9 con musica rock e luci sparate. Un solo bagno per 26 persone. Due fornelli per 25 persone. Non è come sembra. Il Grande Fratello può darti tanto, ma può anche toglierti tanto”

Tra Uomini e Donne e il Grande Fratello, però, sceglierebbe “senza ombra di dubbio” il primo: “Lì si respira un’aria diversa. Maria e tutto il suo staff sono persone fantastiche. Poi sei lì seduto e scendono 100 ragazze, una più bella dell’altra. Che vuoi di più?”. Oggi gli manca partecipare a L’Isola dei Famosi, dove andrebbe “anche gratis” come “una sfida personale”. Ora, però, vorrebbe dedicarsi ai lavoretti della sua casa e al suo ristorante. E si augura in futuro di crescere sempre di più, lavorativamente parlando.