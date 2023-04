Giallo e preoccupazione attorno a Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 7. Il giovane pugliese, nelle scorse ore, dopo aver pubblicato diverse immagini in cui è apparso in un noto locale di Milano, su Instagram ha divulgato due fotografie in cui sembra macchiato di sangue. Si è quindi affrettato a spiegare di non aver compiuto alcun gesto violento, se non su se stesso. Dopo essersi sfogato, Donadei ha eliminato gli scatti, che però hanno presto iniziato a circolare via social e a destare preoccupazione e curiosità tra i suoi fan.

Inoltre ha fatto mea culpa per aver deciso di postare determinate istantanee: “Ho ceduto alla mia ansia e ho commesso un errore pubblicando alcune immagini, quindi ho deciso di eliminarle successivamente. A presto”. Ma non è finita qui in quanto l’ex volto di UeD ha raccontato tramite una Story Instagram (questa non cancellata) di aver provato a riavvicinarsi all’ex Chiara Rabbi, con la quale, da mesi, si lancia stoccate al vetriolo e accuse per niente soft.

Questo è ciò che ha riferito Donadei lungo la serata di domenica 16 aprile tramite un messaggio veicolato dal suo profilo Ig:

“Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare. In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c’è troppo dolore per poter fare altro”.

Dunque l’ex tronista ha provato a riallacciare la love story con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi. Il tentativo è però risultato vano. Si ricorda che mentre lui stava nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, lei, senza troppo girarci attorno, aveva dichiarato che era stata tradita quando c’era ancora in piedi la relazione sentimentale. Accuse che Davide ha sempre negato. Non solo: in diversi frangenti ha accusato la Rabbi di essere in cerca solo di visibilità riflessa attraverso di lui.

Nonostante tali gravi accuse reciproche, ora Donadei spiega di aver provato a riprendere le trame d’amore perduto con l’ex fidanzata. A onor del vero si capisce poco di tutta la vicenda che risulta alquanto opaca, nebulosa e zeppa di interrogativi. I tradimenti ci sono stati oppure no? Dopo accuse gravi come quelle che si sono scambiati di recente Davide e Chiara è credibile che lui abbia tentato un ritorno di fiamma?