David Pratelli sulla compagna: “Con lei mi sento protetto”

David Pratelli vita privata e compagna: l’intervista a Gossipetv

David Pratelli è uno dei protagonisti della nona edizione di Tale e Quale Show. Classe 1970, l’imitatore è diventato famoso nei primi anni Duemila grazie a diverse trasmissioni televisive quali Quelli che il calcio, Domenica In, Speciale calciomercato, Made in Sud. Tra le sue imitazioni più note quelle di Carlo Conti e Christian De Sica. Se nel mondo dello spettacolo David è molto stimato e apprezzato poco si sa dell sua vita privata. Pratelli è parecchio riservato e anche a noi di Gossipetv ha fornito poche informazioni sulla sua vita sentimentale. Il 49enne tiene molto alla sua sfera più intima, vuole preservare i propri affetti e goderseli gelosamente. Una cosa però è certa: David ha una compagna da diverso tempo e per il momento non è ancora diventato padre.

Le dolci parole di David Pratelli sulla sua compagna

“Io non parlo mai della mia vita privata però ti posso dire che ho una compagna, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Non ho nulla di pubblicato con lei perché non mi piace parlare della mia vita privata, cerco sempre di tenerla staccata dal mio lavoro”, ha detto David Pratelli a noi di Gossipetv. Sull’account Instagram dell’imitatore, infatti, si trovano solo foto legate alle varie imitazioni, agli spettacoli e alle varie partecipazioni in tv. Nessuno scatto dalla vita privata di David, che conduce un’esistenza semplice e tranquilla.

La compagna di David Pratelli è più grande

“Mi ha conquistato lei, con le donne sono sempre stato timido. Mi ha conquistato con il bene, perché mi vuole bene. Non ha guardato il fatto che facessi le imitazioni e i personaggi. Mi ha preso così come sono, con lei mi sento protetto da tante cose. Lei è più grande di me ma non voglio dire il suo nome“, ha aggiunto David Pratelli.