Dark 3, segreto data d’uscita serie Netflix: tutto è cominciato un anno fa…

Segreto data prima puntata Dark 3: la serie Netflix colpisce ancora!

La data d’inizio della terza stagione di Dark era sotto gli occhi di tutti, ma in pochi se ne sono accorti. Precisamente un anno fa, era emerso il giorno in cui sarebbe stata pubblicata su Netflix la prima puntata di Dark 3, che si preannuncia piena fitta di altri misteri. Tutti da svelare. Sia i vecchi sia i nuovi, considerato che questa sarà la stagione conclusiva, quella in cui verà fatta chiarezza (forse) sui collegamenti tra passato, presente e futuro; non solo: sul finale della seconda stagione, è stato introdotto un altro elemento inaspettato: quello dei viaggi da un mondo parallelo a un altro!

Data Dark terza stagione: quando comincia davvero? Netflix mostra un dettaglio sfuggito ai più

Vi abbiamo già parlato della data d’uscita di Dark 3, ma oggi la pagina Instagram Netflix ha deciso di svelare un primo mistero: “Momento, momento, momento: Dark ci aveva già spoilerato la data di uscita della terza stagione un anno fa. Ma ovviamente non l’avevamo capito”. Come sempre, questa serie sa come sorprendere. I fan sono rimasti a dir poco sconcertati: “Non osserviamo nulla”; “Ma adoro!”; “Geni!”; “Che dannati!”; “Beh, non ho mai capito nulla in generale”.

Trama Dark 3: viaggi tra diversi mondi, il futuro di Jonas e Martha

Certamente tra le serie Netflix meno facili da comprendere a fondo: piena zeppa di elementi che devono essere collegati fra di loro, come se fosse un grande puzzle, ma con delle tessere che, alcune volte, non sembrano c’entrare poi molto. Adesso c’è una tessera “impazzita”: la Martha Nielsen di un’ignota dimensione, che è giunta a Winden per poter permettere al suo fidanzato Jonas Kahnwald di spezzare per sempre l’eterno ritorno del tempo. Nell’ultima puntata della seconda stagione, i due sono scomparsi poco prima dell’esplosione che raderà al suolo la cittadina: in che piega temporale sono finiti? Questa e altre domande – non ne sono poche – troveranno risposta con Dark 3, dal 27 giugno 2020 su Netflix!