Dark 3, c’è l’ultima stagione: uscita in Italia, numero puntate, cast, trama

Anticipazioni Dark 3, uscita in Italia e numero puntate dell’ultima stagione

Ormai ci siamo. L’uscita di Dark 3 in Italia e nel mondo sembra avverrà molto presto dopo le ultime parole che il regista Baran bo Odar ha scritto su Instagram: “E questo è tutto. Abbiamo finito con la terza stagione di Dark, l’ultimo capitolo. La post produzione è andata. Non ci sarà più Dark per noi. Non più Winden… Ci mancherà. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo possibile. Grazie a tutti i fan fuori di qui! Vi amiamo. E sì… Il teaser trailer uscirà presto!”. Con un solo messaggio il regista (ricordiamo che l’altro responsabile della serie è Jantje Friese) ha dato due notizie: la prima riguarda l’imminente uscita del trailer e quindi della serie Tv su Netflix, la seconda riguarda la chiusura definitiva del ciclo Dark; non ci saranno insomma (e purtroppo) nuove stagioni a tenerci col fiato sospeso e a costringerci a carta e penna ogni puntata. Non abbiamo certezze in merito al numero delle puntate e dell’uscita ma si parla già di 27 giugno 2020, visto che è proprio questa la data dell’Apocalisse nella serie; riguardo al numero di episodi vi ricordiamo che la prima e la seconda stagione sono state raccontate rispettivamente da dieci e otto episodi, e che non è da escludere di conseguenza che le puntate si manterranno più o meno su questi numeri.

Uscita Dark Netflix: serie attesissima e di grande successo

Dark è riuscito a sorprendere il pubblico non solo con la sua trama ricca di colpi di scena e con un intreccio di vite, emozioni e sentimenti che lascia senza fiato, ma anche con un cast fatto di attori talentuosi e perfetti per i ruoli per i quali sono stati scelti. In merito al successo della serie ricordiamo che su Rotten Tomatoes ha superato il gradimento del 90%, che su Metacritic si è attestata quasi su 70/100 e che su IMDB ha quasi toccato 9/10; è recente un altro riconoscimento: sempre su Rotten Tomatoes infatti è stata decretata la serie originale Netflix migliore in assoluto dopo aver battuto persino Black Mirror.

Dark 3 cast: gli attori e i personaggi dell’ultima stagione

Non sappiamo se nella terza stagione di Dark sarà inserito qualche nuovo attore o qualche personaggio che non abbiamo ancora conosciuto nei tanti viaggi nel tempo; il finale di Dark 2 ci fa pensare che sarà così perché Martha alla fine fa cenno chiaramente a un altro mondo, a una sorta di multiverso che nessuno di noi ha mai visto nella serie, e con una premessa simile è impensabile che gli autori non abbiano aggiunto personaggi importanti. In attesa di saperne di più vi ricordiamo che in Dark 3 le famiglie protagoniste sono quattro; di queste vi riportiamo i vari attori con relativi personaggi qui di seguito:

Famiglia Kahnwald

Anne Ratte-Polle, Angela Winkler, e Lena Urzendowsky interpretano Ines nelle varie fasi della sua vita;

Denis Schmidt è Sebastian Krüger;

Ella Lee e Maja Schöne interpretano Hannah da piccola e da adulta;

Florian Panzner è Daniel;

Louis Hofmann è Jonas;

Sebastian Rudolph e Dean Liebrenz interpretano Michael da piccolo e da adulto.

Famiglia Nielsen

Antje Traue è Agnes;

Daan Lennard Liebrenz è Mikkel;

Joshio Marlon, Felix Kramer e Walter Kreye sono Tronte nelle varie fasi della sua vita;

Lisa Vicari è Marth;

Ludger Bökelmann e Oliver Masucci interpretano Ulrich da adolescente e adulto;

Moritz Jahn è Magnus;

Nele Trebs e Jördis Triebel interpretano Katharina da adolescente e adulta;

Rike Sindler, Anne Lebinsky e Tatja Seibt sono Anne nelle varie fasi della sua vita;

Valentin Oppermann è Mads.

Famiglia Doppler

Anatole Taubman e Michael Mendl interpretano Bernd;

Arnd Klawitter e Christian Steyer sono H.G. Tannhaus;

Carlotta von Falkenhayn è Elisabeth;

Cordella Wege è Greta;

Gina Stiebitz è Franziska;

Stephan Kampwirth è Peter;

Stephanie Amarell e Karoline Eichhorn interpretano Charlotte da piccola e adulta;

Tom Philipp, Peter Schneider e Hermann Beyer interpretano Helge nelle varie fasi della sua vita.

Famiglia Tiedemann

Béla Gabor Lenz e Peter Benedict interpretano Aleksander da piccolo e adulto;

Gwendolyn Göbel, Julika Jenkins e Lisa Kreuzer sono Claudia nelle varie fasi della sua vita;

Luise Heyer è Doris;

Lydia Makrides e Deborah Kaufmann interpretano Regina Tiedemann da adolescente e adulta;

Paul Lux è Bartosz;

Sebastian Hülk e Christian Pätzold interpretano Egon da ragazzo e da adulto.

Dark 3, la trama dell’ultima stagione: Jonas riesce a salvare Martha?

La trama di Dark 3 sarà senz’altro ricca di colpi di scena perché finora i protagonisti hanno avuto la possibilità di viaggiare nel tempo, anche con esiti davvero inaspettati, ma non sono mai stati in grado di cambiarlo. Il punto di rottura in questa sequenza di eventi immodificabili potrebbe esserci con l’arrivo della nuova Martha che ha fatto la sua comparsa alla fine di Dark 2, quando Adam ha svelato a Jonas i suoi piani e ha ucciso la sua amata; proprio questa Martha dirà a Jonas di non pensare da quale tempo viene ma da quale mondo spaccando quindi la sequenza infinita di inizio e fine, e dando al telespettatore la possibilità di immaginarsi un futuro diverso da quello che i nostri protagonisti avrebbero dovuto subire per sempre. Ed è probabile che in questo futuro Jonas farà il possibile per salvare la sua amata.

I multiversi in Dark 3, l’ipotesi avvalorata dal finale di Dark 2

L’ipotesi più credibile insomma è che in Dark 3 più che parlare di tempi diversi si parli di mondi diversi, di veri e propri multiversi in cui sono accadute cose diverse rispetto a quelle che abbiamo visto nelle due stagioni precedenti: multiversi fatti di scelte differenti, di eventi che non conosciamo e di persone che magari nell’universo che abbiamo esplorato non abbiamo mai incontrato. Si apre davvero un mondo insomma con la scelta autoriale di inserire un pretesto narrativo così importante come quello introdotto da Martha, e abbiamo come l’impressione che anche in questo caso la carta e la penna ci serviranno parecchio. La speranza è che gli autori non abbiano perso la bussola e siano stati in grado di regalarci un finale e un intreccio narrativo privo di buchi. Come hanno fatto sapientemente sinora, del resto.