Daria Bignardi stupisce: “Il Grande Fratello? No, non lo guardo più”

Daria Bignardi pronta per tornare in tv con L’Assedio fa una sorprendente rivelazione sul Grande Fratello

Leggendo questo pezzo sicuramente in tantissimi resteranno stupiti. Chi è affezionato al Grande Fratello sicuramente lo sa: Daria Bignardi è un volto storico del reality di Cinecittà. È stata lei, infatti, a condurne le prime due edizioni che ci hanno regalato personaggi a dir poco indimenticabili come il compianto Pietro Taricone, Cristina Plevani, Flavio Montrucchio, Filippo Nardi e molti altri. La giornalista di Ferrara è dunque stata la prima a tagliare il nastro della porta rossa, ancor prima di Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi. Per questo motivo le parole che ha usato durante l’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni sorprendono e non poco. Ma, andiamo per gradi. Daria Bignardi sta per tornare sui nostri schermi con un nuovo programma chiamato L’Assedio che andrà in onda sul Canale Nove. La prima puntata andrà in onda mercoledì 16 Ottobre, per questo motivo la rivista edita da Mondadori l’ha voluta intervistare. Daria quindi si è espressa su vari argomenti, prima di tutto su questa nuova esperienza che l’attende e poi su quelli che sono stati gli altri capitoli che hanno composto la sua carriera. E ovviamente non si poteva escludere il Grande Fratello.

Daria Bignardi: “Il Grande Fratello non lo guardo più ma per me è stata un’esperienza unica”

Il giornalista, quindi, ha voluto soddisfare una sua curiosità ed ha chiesto alla conduttrice se, dopo aver condotto le prime due edizioni, continua a guardare il famoso reality. A quel punto Daria Bignardi gli ha svelato che non lo guarda più assiduamente e dalla sua risposta si evince che, forse, ne guarda solo i primi appuntamenti: “No, non lo guardo più, anche se in genere vedo le prime puntate dei vari programmi…Do un’occhiata a tutto”. Per lei però condurre le prime due edizioni del Grande Fratello è stata un’esperienza speciale che le è rimasta nel cuore: “È stata un’esperienza unica e irripetibile”, ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Daria Bignardi ricorda Pietro Taricone: “Era estroverso, affettuoso, famelico di vita”

Di recente Daria Bignardi è stata intervistata anche da Vanity Fair. La conduttrice ha ricordato in particolar modo Pietro Taricone, scomparso nel giugno del 2010: “Uno mi aveva colpito più di tutti. Era estroverso, affettuoso, gentile, famelico di vita. Non era alto, era muscoloso e aveva gli occhi verdi. Si chiamava Pietro Taricone”.