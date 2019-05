Daria Bignardi: nuovo amore dopo la separazione da Luca Sofri

Daria Bignardi bacia il nuovo compagno sul settimanale Chi

È tornato a battere il cuore di Daria Bignardi. Dopo la separazione dal collega Luca Sofri, annunciata lo scorso autunno e arrivata dopo dieci anni di matrimonio, la nota giornalista e conduttrice è stata beccata in compagnia di un altro uomo. La Bignardi è stata sorpresa dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 maggio, mentre si lascia andare in atteggiamenti intimi e complici con un altro compagno. Che, stando a quanto scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, si chiamerebbe Stefano, avrebbe circa 52 anni e sarebbe erede di una delle famiglie storiche della finanza italiana. I due sono stati pizzicati a Milano, in un bar accanto al Palazzo del cinema Anteo, mentre chiacchierano amabilmente, si baciano teneramente e si stringono forte la mano.

La separazione da Luca Sofri è stato un grande dolore per Daria

Separarsi da Luca Sofri, giornalista, blogger e conduttore, è stato un immenso dolore per Daria Bignardi. I due si sono sposati nel 2004 e hanno avuto una figlia, Emilia. La Bignardi è mamma pure di Ludovico, nato dal primo matrimonio con Nicola Manzoni, insegnante di filosofia e figlio dell’illustre compositore Giacomo Manzoni. L’annuncio della separazione tra Daria e Sofri è avvenuto lo scorso autunno ma l’effettiva rottura è avvenuta un anno fa. Tanto che Luca solo qualche mese fa è stato beccato in compagnia di un’altra donna la cui identità è ancora oggi top secret. Indubbiamente un nuovo amore, come quello della Bignardi con Stefano.

Daria Bignardi uscirà presto allo scoperto col nuovo amore?

Al momento Daria Bignardi non ha ancora confermato il suo nuovo amore. La prima conduttrice del Grande Fratello è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Anche il tumore al seno, che ha combattuto tempo fa, è stato tenuto nascosto per un lungo periodo al grande pubblico.