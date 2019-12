Danny Aiello morto, orgoglio italiano in America: l’attore aveva 86 anni

Danny Aiello è morto: l’attore aveva 86 anni, stroncato dalla malattia

La morte di Danny Aiello ha colto tutti di sorpresa, visto che nessuno sapeva delle sue condizioni di salute. Stando alle poche informazioni rilasciate sinora pare che l’attore di origini napoletane sia stato colpito da una malattia che non gli ha dato scampo alla veneranda età di 86 anni. Nient’altro è stato detto finora sul decesso, avvenuto in una clinica del New Jersey in cui Aiello era stato ricoverato; dubitiamo però che altre informazioni saranno pubblicate visto che quelle più importanti sono state già comunicate alla stampa.

La carriera di Danny Aiello, attore americano con origini italiane

Noto per essere un attore caratterista, Danny Aiello ha interpretato nella sua carriera soprattutto il ruolo di italo-americano, essendo nato a New York ma avendo origini italiane: il padre era un operaio figlio di immigrati mentre la madre era una sarta originaria di Napoli. Un mix perfetto dunque per delle interpretazioni brillanti, di cui ricordiamo senza ombra di dubbio quella di Sal, il pizzaiolo di Fa’ la cosa giusta di Spike Lee. Ma di film potremmo citarvene parecchi: pensate ad esempio al debutto nel 1976 con Il Prestanome oppure al ruolo, seppur minore, nel celebre Il padrino – parte II; continuiamo con C’era una volta in America, La rosa purpurea, Stregata dalla Luna ecc. Aiello vanta anche la comparsa nella videoclip di Madonna di Papa don’t preach, in cui ha interpretato il padre della storica icona della musica pop.

Il successo di Danny Aiello con Fa’ la cosa giusta e la nomination agli Oscar

Il successo di Danny Aiello arrivò con il già citato Fa’ la cosa giusta che lo portò a ottenere una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. Una bella carriera dunque per un personaggio che resterà nel cuore di chi lo ha sempre seguito.