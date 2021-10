Danielle Madam, volto di Notti Europee: “Stop forzato, ho la malaria”

Danielle Madam, con uno scatto divulgato sui suoi canali social dall’ospedale e una didascalia in cui ha spiegato ciò che sta attraversando, ha raccontato di aver contratto la malaria. La ragazza camerunense naturalizzata italiana, 24 anni, è campionessa di lancio del peso nonché un volto noto televisivo. La popolarità sul piccolo schermo l’ha acquisita la scorsa estate, quando la Rai la scelta come volto femminile da affiancare al giornalista Marco Lollobrigida che ha guidato il programma ‘Notti Europee’, talk sportivo che narrato al pubblico della tv di stato la trionfale cavalcata degli Azzurri a Euro 2020.

Ritraendosi in un letto di ospedale, Danielle, su Instagram, ha così reso noto che sta combattendo contro la malaria:

Tornerò presto a raccontarvi della mia bellissima terra di origine ma per adesso ho uno stop forzato. In tanti mi avete chiesto delle mie condizioni di salute quindi mi sembrava giusto aggiornarvi. Ho la malaria. Mi è stata diagnostica due giorni fa. Sono stata punta dalla zanzara del genere anopheles. Non é per nulla una passeggiata, questa malattia mi ha messa a dura prova: ho avuto la febbre a 40 per diversi giorni, oltre a dolori a tutto il corpo. Rimane comunque che oggi sono qui sorridente: sono una leonessa e non mi lascerò troppo affaticare da una zanzara! Ps: odio far preoccupare le persone oppure far pietà, questo post rimarrà per max 24ore”.

Attualmente Danielle si trova a Yaoundé. Nella terra di origine è volata in qualità di ospite d’onore dell’ambasciatore italiano in Camerun. Tantissimi i messaggi d’affetto e vicinanza recapitatile dai suoi fan e dai suoi colleghi.

Chi è Danielle Madam

Danielle è nata in Camerun. In Italia è giunta quando aveva 7 anni, stabilendosi a Pavia, dove ha vissuto assieme a un suo zio. Dopo la scomparsa prematura del parente, si è trasferita a 11 anni in una casa famiglia gestita da suore, dove è rimasta fino a quando è diventata maggiorenne. Nel 2016 Danielle si è iscritta alla facoltà di Comunicazione, Innovazione, Multimedialità dell’Università degli Studi di Pavia, dove studia tutt’oggi.

Circa un anno fa, il 23 settembre 2020,Madam si è sfogata, scagliandosi contro la burocrazia italiana, in particolare contro la procedura di ottenimento della cittadinanza da parte di extracomunitari. A innescare la sua dura reazione fu il caso Suarez. Danielle aveva lamentato un palese disappunto per la facilità con cui il calciatore uruguaiano avrebbe potuto ottenere la cittadinanza (la faccenda Suarez è stata denunciata e tutt’ora sta avendo un proseguo legale). A far montare il suo dissenso il fatto che persone come lei, in Italia, da molti anni, non avevano ottenuto il documento.

La sua rigida presa di posizione fece molto rumore mediatico. Non solo: per aver espresso dissenso venne aggredita verbalmente in un bar di Pavia. Il sindaco Mario Fabrizio Fracassi prese le sue difese, inviando al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una lettera in cui domandò di concedere alla ragazza la cittadinanza italiana per gli eminenti servizi resi allo stato italiano.

Il 2 giugno 2021, dopo un laborioso e lungo iter burocratico, Danielle ha finalmente avuto la cittadinanza italiana.