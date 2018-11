Daniele Pecci a Storie italiane: con Anita Caprioli amore a prima vista

Daniele Pecci si racconta davanti alle telecamere di Storie italiane e rivela dettagli sulla relazione con Anita Caprioli

Daniele Pecci festeggia 29 anni di carriera con un nuovo spettacolo. L’attore ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai Uno si racconta tra vita privata e nuovi progetti professionali. Negli ultimi anni l’attore romano, classe 1970, ha collezionato successi tanto a teatro quanto sul piccolo e grande schermo. Daniele è da anni legato alla collega Anita Caprioli, accanto alla quale ha iniziato a costruire una famiglia. L’attore è un volto assai noto al pubblico televisivo. Pecci è stato infatti protagonista di molte e fortunate fiction andate in onda negli ultimi anni: Orgoglio, Il bello delle donne e Eravamo solo Mille. Nel 2009 Daniele ha debuttato al cinema con il film Fortapàsc di Marco Risi e nel 2010 è tra i protagonisti di Mine vaganti di Ferzan Özpetek con Riccardo Scamarcio.

Daniele Pecci con Anita Caprioli amore a prima vista

Le soddisfazioni per Daniele Pecci non arrivano però solo dal lavoro. L’attore si dice infatti sereno e appagato anche nella vita privata. Ormai da anni Daniele è legato alla collega Anita Caprioli. Durante l’intervista concessa ad Eleonora Daniele davanti alle telecamere di Storie Italiane, l’attore rivela alcuni particolari relativi alla sua relazione. Pecci ha riferito che i due si sono conosciuti circa 5- 6 anni fa durante una cena. Per entrambi è stato amore a prima vista. Dai tempi del primo incontro, i due attori sono oggi inseparabili. A suggellare la loro unione la nascita della loro prima figlia, nel 2016. Daniele Pecci è anche padre di Francesco, nato nel 2008 dalla relazione con Barbara Bonanni.

Daniele Pecci torna a teatro con nuovo spettacolo

Dopo diverse incursioni nel mondo della televisione e del cinema, Daniele Pecci è pronto a tornare al suo primo grande amore: il teatro. In questi giorni l’attore è infatti impegnato sul palcoscenico con un adattamento teatrale de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Il testo dello spettacolo è firmato dallo stesso Pecci che si propone dunque non solo come interprete ma anche come autore.