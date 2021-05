Daniele Liotti sposa Cristina, ecco quando: l’amico spiffera tutto

Profumo di fiori d’arancio per Daniele Liotti e Cristina D’Alberto. L’attore protagonista di Un passo dal cielo ha dichiarato in una recente intervista che non vede l’ora di convolare a nozze con la collega, con la quale fa coppia fissa da svariati anni. Liotti ha preferito non aggiungere dettagli ma un amico dei due ha spifferato al settimanale Nuovo la presunta data del lieto evento.

A quanto pare Daniele Liotti e Cristina D’Alberto avrebbero una certa fretta di diventare marito e moglie e per questo sarebbero già iniziati i preparativi di matrimonio. A detta della fonte consultata dalla rivista il matrimonio tra i due attori sarà celebrato entro la fine dell’estate.

Daniele Liotti si è sempre detto contrario al matrimonio ma a quanto pare ha cambiato idea nell’ultimo periodo, complice anche l’arrivo della secondogenita Beatrice. La piccola è nata nel 2017. Prima della bambina Daniele ha avuto il primogenito Francesco, nato circa venti anni fa da un legame di gioventù.

Il ragazzo ha deciso di seguire le orme paterne nel mondo dello spettacolo e dopo aver recitato nella fiction La compagnia del cigno è pronto ad affermarsi come regista. Daniele Liotti è stato un ragazzo padre per un lungo periodo: Francesco ha infatti vissuto col suo celebre papà dopo che la madre si è risposata e ha lasciato Roma.

Cristina D’Alberto è un’attrice: si è fatta conoscere nella soap opera di Rai Tre Un posto al sole dove ha indossato i panni di Greta Fournier. Ha recitato inoltre in altre serie come Vivere, Incantesimo, Distretto di Polizia e Carabinieri. In più ha lavorato come ballerina e soubrette a Carrambà e L’Eredità.

Dopo la nascita di Beatrice Cristina D’Alberto ha accantonato la sua carriera per dedicarsi esclusivamente al ruolo di madre. La 44enne è però di grande aiuto al compagno: Daniele Liotti prova le scene con Cristina prima di arrivare sul set. Una mano preziosa per Daniele, che ha conosciuto Cristina grazie ad alcuni amici in comune.

Prima del matrimonio si è parlato a lungo dell’arrivo di un terzo figlio ma ad oggi la D’Alberto non è incinta e la famiglia Liotti non sta per allargarsi di nuovo.